Giải bóng đá lão tướng Moscow 2026 hứa hẹn những trận cầu đẹp mắt

Giữa cái lạnh bất thường của mùa xuân Moscow, 120 cầu thủ người Việt tóc đã điểm bạc vẫn bước ra sân trong tiếng vỗ tay của cộng đồng trong lễ khai mạc chiều 12/5 tại thủ đô Moscow.

Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của ông Vũ Sơn Việt, Tham tán Chánh văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga, Trưởng Ban tổ chức giải, cùng đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hội đồng hương các địa phương Việt Nam tại Nga và đông đảo bà con người Việt tại Nga. Giải đấu do Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga tổ chức.

Diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt, hình ảnh bốn cầu thủ đi đầu rước lá cờ đỏ Sao Vàng và 120 cầu thủ ở độ tuổi “xế chiếu”, lần lượt diễu qua lễ đài, tạo ấn tượng sâu sắc cho tất cả các đại biểu có mặt tại lễ khai mạc. Nhìn hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng – biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam - nổi bật trên sân vận động giữa lòng nước Nga, khiến tất cả những người Việt có mặt trên sân đều tự hào đặt tay lên ngực trái - nơi có trái tim của mình.

Bóng đá là món ăn tinh thần, có sức hút đặc biệt đối với bà con người Việt tại Nga. Đây đã là mùa tranh giải thứ 6, các đội bóng đều quyết tâm thi đấu bùng nổ và cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga, cho rằng điều đáng quý nhất của giải đấu không nằm ở tỉ số hay thành tích, mà ở tinh thần bền bỉ của những cầu thủ đã bước qua tuổi sung sức nhưng vẫn giữ nguyên niềm đam mê với bóng đá.

“Việc tổ chức một giải đấu đã khó, duy trì được suốt sáu năm còn khó hơn. Các lão tướng chính là những người giữ lửa cho phong trào bóng đá người Việt tại Nga”, ông nói.

Điểm thú vị của mùa giải năm nay là hai trọng tài điều hành đều là người Nga. Đặc biệt, tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc có ông Aleksandr Yakovlevich, Trưởng ban an ninh Trung tâm Thương mại Sadovod-Moscow. Ông Yakovlevich khẳng định tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 2 dân tộc Việt Nam-Liên bang Nga và bày tỏ ấn tượng về tinh thần lao động nghiêm túc, tôn trọng kỷ luật của người Việt tại Nga.

"Việc tham gia thi đấu tại Giải Bóng đá Lão tướng Moscow của những vận động viên lớn tuổi Việt Nam là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ về tinh thần rèn luyện sức khỏe, sự bền bỉ, niềm đam mê thể thao và trên hết là tình anh em và sự gắn kết cộng đồng người Việt tại Nga", ông nhấn mạnh.

Các giải thưởng năm nay bao gồm: Một giải nhất với cúp vô địch, phần thưởng tài chính; giải nhì là huy chương, tiền mặt; hai giải ba; các giải cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và giải lão tướng nhiều tuổi nhất.

Sau lễ khai mạc, trận mở màn giữa Lão tướng Hữu Nghị Moscow và Lão tướng Anh Em Moscow - - đương kim vô địch giải mùa 2025 - diễn ra trong không khí sôi nổi. Dù tuổi tác không còn trẻ, các cầu thủ vẫn thi đấu với tốc độ và tinh thần khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Trận đấu đầu tiên kết thúc tốt đẹp hứa hẹn tiếp tục viết nên những chương đẹp trong lịch sử thi đấu Giải Bóng đá Lão tướng Moscow.