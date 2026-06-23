Thể thao - sợi dây kết nối những tâm hồn Việt tại Nga hướng về Tổ quốc

Tham dự Lễ khai mạc có bà Ngô Thị Thu Hoài, Tham tán, Phó bí thư Đảng uỷ tại Liên bang Nga; ông Vũ Sơn Việt, Tham tán, Chánh văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga, đại biểu các Hội, đoàn tại Nga cùng đông đảo bà con người Việt tại Nga.

Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại LB Nga đã trở thành một dấu ấn thể thao thường niên đầy tự hào

Qua 15 lần tổ chức, Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại LB Nga đã trở thành một dấu ấn thể thao thường niên đầy tự hào. Đây không đơn thuần là một giải bóng đá, mà còn là nơi để cộng đồng người Việt tại Nga gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, là điểm hẹn để các thế hệ người Việt tại Nga tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về nghị lực và niềm tin.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Sơn Việt, Tham tán, Chánh Văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết: “Thông qua các hoạt động thể thao như Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, cộng đồng người Việt đã đóng góp cho quê hương những cầu thủ nổi tiếng như Victor Lê, Vadim Nguyễn và Đặng Văn Lâm. Tin tưởng rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cầu thủ tiếp bước, hướng về quê hương, nguồn cội. Thể thao không chỉ là cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Nga mà còn góp phần giúp người dân Nga hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, qua đó đón nhận cộng đồng người Việt như một phần không thể tách rời của xã hội Nga”.

Thể thao là sợi dây kết nối những tâm hồn luôn hướng về Tổ quốc

Thể thao là tiếng nói chung không biên giới, nhưng với những người con đất Việt, thể thao là sợi dây kết nối những tâm hồn luôn hướng về Tổ quốc, là ngọn lửa thắp sáng tinh thần đoàn kết, sức mạnh vượt khó và lòng tự hào dân tộc. Giải đấu năm nay không chỉ là một sân chơi bóng đá, mà còn là ngày hội của ý chí, của tình đồng bào và của khát vọng vươn lên.

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga nhấn mạnh: “Năm nay, chúng ta tiếp tục bước vào một mùa giải mới với một truyền thống tốt đẹp đã được duy trì qua nhiều năm. Giải đấu không chỉ được biết đến rộng rãi tại Nga và trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà còn nhận được sự quan tâm, theo dõi và đánh giá cao của đông đảo người Việt Nam trong nước về công tác tổ chức. Thành công đó trước hết là nhờ sự đóng góp rất lớn của các cầu thủ và cổ động viên. Các bạn đã dành nhiều tâm huyết, nỗ lực để tạo nên một hoạt động cộng đồng vui tươi, ý nghĩa, qua đó tiếp thêm động lực để cộng đồng người Việt tiếp tục sinh sống, làm việc và phát triển tại Liên bang Nga”.

9 đội bóng sẽ cùng tranh tài với tinh thần Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng.

Tham gia giải thi đấu năm nay có 9 đội bóng với những cầu thủ xuất sắc nhất của cộng đồng người Việt tại Nga. Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga, Trưởng Ban Tổ chức cho biết những nét mới của Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại LB Nga- hè 2026.

“Giải đấu năm nay có 9 đội tham dự, ít hơn so với các mùa giải trước. Tuy nhiên, đây được đánh giá là những đội bóng có chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu cao nhất từ trước đến nay. Khoảng cách trình độ giữa các đội cũng được thu hẹp đáng kể, hứa hẹn mang đến một mùa giải hấp dẫn và kịch tính. Đặc biệt, giải năm nay chào đón nhiều gương mặt mới là các cầu thủ từ Việt Nam sang Nga sinh sống và làm việc, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu”, ông Trần Phú Thuận nói.

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra 2 trận tranh tài giữa 4 đội bóng: Thái Bình Moscow - Anh em Moscow và Thanh niên Moscow - Công giáo Moscow. 9 đội bóng sẽ cùng tranh tài với tinh thần Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng. Nhưng hơn cả những bàn thắng và danh hiệu, điều quan trọng nhất mà giải đấu mang lại chính là tinh thần gắn bó, sự sẻ chia và khí thế sôi động của một cộng đồng luôn đồng hành, vững bước tiến về phía trước.