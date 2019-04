Ảnh: Đoàn Thị Hương lần đầu nở nụ cười sau phiên Tòa ở Malaysia

Cảnh sát áp giải Đoàn Thị Hương tới tòa Thượng thẩm Shah Alam của Malaysia sáng nay (1/4). Ảnh: AP. Hương mặc bộ đồ màu đỏ, trùm khăn màu xanh sáng màu. Ảnh: AFP. Tại phiên xét xử, Thẩm phán tòa Thượng thẩm Shah Alam của Malaysia (MLS) đã tuyên án 3 năm 4 tháng tù đối với Đoàn Thị Hương liên quan đến vụ án một công dân Triều Tiên tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur. Ảnh: NSTP/Saddam Yusoff. Hình phạt được tính bắt đầu từ khi Đoàn Thị Hương bị bắt giam vào ngày 15/2/2017. Ảnh: AP. Tại phiên tòa, công tố viên MLS cho biết đã xem xét và chấp nhận các biện hộ của Luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương, do vậy, công tố viên đã thay đổi cáo trạng từ tội danh giết người thành gây thương tích. Ảnh: AFP. Khác hẳn với khi được đưa tới phiên tòa, nét mặt Hương tốt hơn hẳn khi rời tòa trong buổi sáng cùng ngày vì nhận được phán quyết có lợi. Ảnh: AP. Đoàn Thị Hương và ông Đoàn Văn Thạnh (bố đẻ của Hương) đã có trao đổi nhanh với báo chí và cho biết rất cảm ơn Chính phủ Việt Nam, các cơ quan hữu quan của Việt Nam cũng như các luật sư đã nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho cô. Ảnh: AP. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, ngay từ khi xảy ra vụ việc, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và Liên đoàn Luật sư của Việt Nam đã thực hiện mọi biện pháp bảo hộ công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị hương, để đảm bảo Hương được xét xử công bằng, khách quan và sớm được trả tự do. Ảnh: AP. Nụ cười hiếm hoi của Đoàn Thị Hương kể từ khi cô bị bắt giữ. Ảnh: RTE. Đoàn Thị Hương còn vui vẻ trả lời câu hỏi của các phóng viên chờ đợi ở bên ngoài khi phiên tòa kết thúc. Ảnh: AFP. Với bản án được tuyên hôm nay, theo các luật sư, Hương có thể được trả tự do vào tháng 5 tới. Ảnh: AFP/Getty./.

