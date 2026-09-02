English
/ NGƯỜI VIỆT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cộng đồng Việt Nam tin yêu hướng về Tết Độc lập

Thứ Tư, 11:53, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay từ những ngày đầu tháng 8 tại Nhật Bản, Cộng đồng Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động, thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần thắt chặt sự gắn kết cộng đồng. 

Mở màn cho các hoạt động thể thao chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Nhật Bản là Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026 do Hội Karate-do người Việt Nam tại Nhật Bản (KAVIJA) trực thuộc Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

cong dong viet nam tin yeu huong ve tet Doc lap hinh anh 1
Chung kết cuộc thi Tôi yêu tiếng nước tôi tại Nhật Bản. Ảnh: Tuấn Nhật/VOV-Tokyo

Hoạt động này không chỉ tạo ra một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng Việt Nam, mà còn được đánh giá ở nhiều tầm mức cao hơn như làm sâu sắc thêm quan hệ Việt – Nhật khi Karate-do là môn thể thao có xuất xứ và được ưa chuộng tại Nhật Bản, cũng như góp phần giáo dục thế hệ trẻ tại Nhật Bản.

Về điều này, ông Đỗ Quang Ba - Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản nói: “Đối với thế hệ trẻ sinh ra tại Nhật Bản, những hoạt động này cũng tạo thêm cơ hội để tìm hiểu, sử dụng và gìn giữ tiếng Việt, đồng thời tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua sự chia sẻ, hướng dẫn của các thế hệ đi trước”.

Tiếp theo là một loạt các giải thể thao khác như giải cầu lông, bóng đá do các hội đoàn của người Việt tại Nhật Bản tổ chức và đã trở thành nơi để Cộng đồng Việt Nam hướng về Tổ quốc và Tết độc lập với niềm tự hào, tin yêu. Ngoài thể thao, còn có các hoạt động văn hóa tràn đầy ý nghĩa, trong đó có Chung kết cuộc thi “Tôi yêu tiếng nước tôi” diễn ra hôm 23/8 tại Osaka.

cong dong viet nam tin yeu huong ve tet Doc lap hinh anh 2
Một phần thi của Giải Karate-do toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026.. Ảnh:Tuấn Nhật/VOV-Tokyo

Điểm nhấn của cuộc thi là việc sử dụng ngôn ngữ kết hợp với nghệ thuật biểu đạt, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức tiếng Việt. Qua đó, người tham gia có thể thể hiện khả năng tiếng Việt, năng khiếu và cảm nhận của mình về gia đình, quê hương, văn hóa và con người Việt Nam. 

Về hoạt động này, bà Lê Thương – Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi sử dụng tiếng Việt cho cộng đồng, đồng thời khuyến khích các gia đình duy trì tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và truyền thống Việt Nam. Cuộc thi còn là hoạt động thiết thực kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

Không chỉ có Tết Nguyên đán cổ truyền, việc kỷ niệm Tết Độc lập đã từ lâu trở thành một hoạt động không thể thiếu, một truyền thống được gìn giữ trong Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, tạo ra một sợi dây vô hình nhưng bền chặt gắn bó con người với đất nước và khiến Tổ quốc “tuy xa nhưng lại thật gần” trong tâm khảm những người xa xứ.

lao-13.jpg

Nghề làm bánh gai của người Việt tại Lào

VOV.VN - Ngoài trồng lúa và chăn nuôi gia súc, người Việt ở Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, Lào, còn duy trì nhiều nghề phụ với những sản phẩm truyền thống Việt Nam đã có tuổi đời hàng trăm năm trên đất nước bạn Lào như làm bánh gai, bánh phở khô, bánh chưng, nấu rượu...

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấm áp Lễ Vu Lan Báo hiếu của cộng đồng người Việt tại Lào
Ấm áp Lễ Vu Lan Báo hiếu của cộng đồng người Việt tại Lào

VOV.VN - Ngày 27/8 (tức rằm tháng Bảy âm lịch), chùa Phật Tích tại thủ đô Vientiane (Lào) đã trang trọng tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu.

Ấm áp Lễ Vu Lan Báo hiếu của cộng đồng người Việt tại Lào

Ấm áp Lễ Vu Lan Báo hiếu của cộng đồng người Việt tại Lào

VOV.VN - Ngày 27/8 (tức rằm tháng Bảy âm lịch), chùa Phật Tích tại thủ đô Vientiane (Lào) đã trang trọng tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu.

Cộng đồng người Việt tại Nhật hỗ trợ nạn nhân động đất
Cộng đồng người Việt tại Nhật hỗ trợ nạn nhân động đất

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hôm 28/7 tại tỉnh Kumamoto – miền Nam Nhật Bản, không chỉ gây thiệt hại cho cư dân sở tại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng Việt Nam tại địa phương. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tinh thần Việt Nam lại đang tỏa sáng.

Cộng đồng người Việt tại Nhật hỗ trợ nạn nhân động đất

Cộng đồng người Việt tại Nhật hỗ trợ nạn nhân động đất

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hôm 28/7 tại tỉnh Kumamoto – miền Nam Nhật Bản, không chỉ gây thiệt hại cho cư dân sở tại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng Việt Nam tại địa phương. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tinh thần Việt Nam lại đang tỏa sáng.

Nhật Bản tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài
Nhật Bản tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài

VOV.VN - Ngày 15/8, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực 6 bậc dành cho người nước ngoài đã diễn ra thành công bằng hình thức thi trên máy tính.

Nhật Bản tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài

Nhật Bản tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài

VOV.VN - Ngày 15/8, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực 6 bậc dành cho người nước ngoài đã diễn ra thành công bằng hình thức thi trên máy tính.

THẾ GIỚI
VĂN HÓA
Kiều bào