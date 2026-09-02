Cộng đồng Việt Nam tin yêu hướng về Tết Độc lập

Mở màn cho các hoạt động thể thao chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Nhật Bản là Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026 do Hội Karate-do người Việt Nam tại Nhật Bản (KAVIJA) trực thuộc Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Chung kết cuộc thi Tôi yêu tiếng nước tôi tại Nhật Bản. Ảnh: Tuấn Nhật/VOV-Tokyo

Hoạt động này không chỉ tạo ra một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng Việt Nam, mà còn được đánh giá ở nhiều tầm mức cao hơn như làm sâu sắc thêm quan hệ Việt – Nhật khi Karate-do là môn thể thao có xuất xứ và được ưa chuộng tại Nhật Bản, cũng như góp phần giáo dục thế hệ trẻ tại Nhật Bản.

Về điều này, ông Đỗ Quang Ba - Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản nói: “Đối với thế hệ trẻ sinh ra tại Nhật Bản, những hoạt động này cũng tạo thêm cơ hội để tìm hiểu, sử dụng và gìn giữ tiếng Việt, đồng thời tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua sự chia sẻ, hướng dẫn của các thế hệ đi trước”.

Tiếp theo là một loạt các giải thể thao khác như giải cầu lông, bóng đá do các hội đoàn của người Việt tại Nhật Bản tổ chức và đã trở thành nơi để Cộng đồng Việt Nam hướng về Tổ quốc và Tết độc lập với niềm tự hào, tin yêu. Ngoài thể thao, còn có các hoạt động văn hóa tràn đầy ý nghĩa, trong đó có Chung kết cuộc thi “Tôi yêu tiếng nước tôi” diễn ra hôm 23/8 tại Osaka.

Một phần thi của Giải Karate-do toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026.. Ảnh:Tuấn Nhật/VOV-Tokyo

Điểm nhấn của cuộc thi là việc sử dụng ngôn ngữ kết hợp với nghệ thuật biểu đạt, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức tiếng Việt. Qua đó, người tham gia có thể thể hiện khả năng tiếng Việt, năng khiếu và cảm nhận của mình về gia đình, quê hương, văn hóa và con người Việt Nam.

Về hoạt động này, bà Lê Thương – Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi sử dụng tiếng Việt cho cộng đồng, đồng thời khuyến khích các gia đình duy trì tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và truyền thống Việt Nam. Cuộc thi còn là hoạt động thiết thực kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

Không chỉ có Tết Nguyên đán cổ truyền, việc kỷ niệm Tết Độc lập đã từ lâu trở thành một hoạt động không thể thiếu, một truyền thống được gìn giữ trong Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, tạo ra một sợi dây vô hình nhưng bền chặt gắn bó con người với đất nước và khiến Tổ quốc “tuy xa nhưng lại thật gần” trong tâm khảm những người xa xứ.