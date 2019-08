Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức kỷ niệm 74 năm Quốc khánh

Tối 30/8, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đến dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào Khamphanh Phommathath, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonsay Siphandone, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn trung ương Đảng Kikeo Khaykhamphithoun, đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo bà con Việt Kiều tại Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại dạ tiệc mừng Quốc khánh.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã ôn lại ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng thời khẳng định, suốt 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử: tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, khởi xướng và thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%, Việt Nam tiếp tục nâng cao thứ hạng trong bảng xếp hạng của nhiều định chế quốc tế, được Ngân hàng Phát triển châu Á ADB dự báo là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á năm 2019, khoảng 6,8%; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Với phương châm “trở thành người bạn tốt, đối tác đáng tin cậy của cộng đông quốc tế”, Việt Nam đã, đang và sẽ chủ động, tích cực hội nhập quốc tế vì một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển, công bằng, dân chủ, văn minh và thịnh vượng dựa trên luật pháp quốc tế và các giá trị được quốc tế tôn vinh. Đặc biệt là vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Các vị đại biểu, đại diện đại sứ quán các nước tới dự dạ tiệc.

Năm 2020, là một dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam khi đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ cùng ASEAN thực hiện thành công các mục tiêu của Tầm nhìn ASEAN 2025, xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, phát triển thịnh vượng, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và tích cực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế, đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tham gia vào nỗ lực chung giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, góp phần tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững cho các cuộc xung đột trên thế giới.

Việt Nam sẵn sàng và sẽ nỗ lực hết mình để đảm nhiệm thành công những trọng trách này, thực sự trở thành “đối tác vì hòa bình, bền vững” và mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác của tất cả các nước thành viên./.