Đại sứ quán Việt Nam tại Nga: Chưa xác định có người Việt là nạn nhân vụ cháy

Hỏa hoạn bùng lên ở trung tâm thương mại Zimnyaya Vishnya (Anh đào mùa đông) tại thành phố Kemerovo, Tây Siberia-Liên bang Nga, ngày 25/3, làm ít nhất 60 người thiệt mạng, 10 người bị thương, 16 người khác đang được tìm kiếm, theo số liệu cập nhật mới nhất. Trung tâm thương mại Siberia bị cháy. Ảnh: AFP.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga chưa xác nhận thông tin nào về người Việt trong vụ cháy này.

Theo số liệu của Ban điều hành-Bộ Nội Vụ Liên bang Nga vùng Kemerovo, hiện tại còn 59 người chưa có tin tức. Vụ cháy đã được khống chế.

Phó tỉnh trưởng vùng Kemerovo Vladimir Chernov cho biết: Rất có thể, lửa bắt đầu trong hồ bơi trên sân chơi dành cho trẻ em. Ở đó, có người đốt cháy chất bọt cao su. Chuông báo cháy đã không hoạt động. Các nhân viên của trung tâm mua sắm phải thông báo cho khách về đám cháy. Ủy ban Điều tra đã khởi tố vụ án hình sự theo ba điều: gây tử vong do sơ suất; vi phạm các yêu cầu về an toàn cháy; cung cấp các dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về an toàn.

Chủ tịch Uỷ ban Điều tra Nga thông báo, có 4 người đã bị giam giữ và thẩm vấn trong vụ án hình sự liên quan tới vụ cháy do cơ quan này khởi tố, bao gồm cả người thuê căn hộ, người đứng đầu công ty quản lý phục vụ trung tâm mua sắm này.

Xét về số người thiệt mạng thì đây là một trong 4 vụ cháy lớn nhất trong vòng 100 năm qua tại Nga.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, đến thời điểm này chưa xác nhận thông tin nào về người Việt bị thiệt hại trong vụ cháy này. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh chỉ đạo Ban công tác cộng đồng và các phòng chức năng khác của Đại sứ quán tiếp tục theo dõi, phối hợp với các Hội người Việt tại Liên bang Nga, các hội đồng hương và các hội đoàn thể khác để tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về người Việt, nếu có, để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời./.