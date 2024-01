Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng động đất

Tuy nhiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản - dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và Đại sứ Phạm Quang Hiệu, đã và đang đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam gặp khó khăn sau thảm họa.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Sáng nay (6/01), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, dưới sự chủ trì của Đại sứ Phạm Quang Hiệu, đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là một trong những chuỗi công tác trọng tâm của Đại sứ quán nhằm động viên, thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra ngày đầu Năm mới 2024 trên Bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết, số người thiệt mạng do trận “Động đất trên Bán đảo Noto” đang gia tăng và dù chính phủ Nhật Bản chưa thống kê thiệt hại chi tiết trận động đất gây ra, nhưng những hệ quả của thảm họa này là vô cùng lớn, không chỉ riêng đối với người dân Nhật Bản, mà đối với cả người dân nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Hiện nay, các khu vực bên trong và xung quanh những nơi bị ảnh hưởng bởi động đất có nhiều diễn biến phức tạp do mưa lớn trên diện rộng và nhiều nơi có tuyết rơi dầy, mặt đất trở nên lỏng hơn sau động đất đã kéo theo hơn 1.000 dư chấn khác nhau, khả năng xảy ra sập nhà và sạt lở đất, khả năng xảy ra dư chấn mạnh có thể sẽ xảy ra. Vì vậy, công tác cứu hộ, bảo hộ đối với các công dân Việt Nam tại tỉnh Ishikawa phải được đặc biệt chú trọng, cần huy động được sức mạnh tổng hợp của tất cả các cơ quan, các nghiệp đoàn và cộng đồng người Việt Nam trên toàn nước Nhật cùng chung tay tham gia.

Mặc dù đến nay, chính quyền tỉnh Ishikawa xác nhận chưa có trường hợp người Việt Nam nào bị thương vong do động đất, nhưng thiệt hại về vật chất và tinh thần đối với cộng đồng người Việt là rất lớn, nhất là những người sinh sống, học tập và làm việc tại các khu vực tâm chấn, họ cần sự hỗ trợ, tương thân - tương ái, “lá lành đùm lá rách” của cả cộng đồng để sớm ổn định cuộc sống.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh:“Công tác cứu hộ và công tác bảo hộ công dân phải được tiếp tục, nhưng đồng thời chúng ta phải kịp thời hỗ trợ cho những người dân đang ở trong khu vực lánh nạn bị ảnh hưởng rất nặng nề. Chính quyền địa phương cam kết và hiện nay đã thực hiện hỗ trợ người dân Việt Nam, bất luận với tư cách gì, lao động, thực tập, hay học sinh - sinh viên đều được đối xử như là đối với người Nhật.

Tuy nhiên, do bối cảnh hết sức khó khăn do cả phía Nhật và đồng bào Ta, nên cuộc họp này sẽ bàn về những biện pháp để hỗ trợ ngay, hỗ trợ sớm cho những đồng bào gặp khó khăn do tình hình động đất, đề ra những biện pháp trước mắt, lâu dài. Do tình hình cấp bách, chúng ta phải bàn ngay những biện pháp hỗ trợ những thứ thiết yếu, để sớm cho đồng bào Ta bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống”.

Đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản đều khẳng định và cam kết sẽ nỗ lực huy động, kêu gọi sự hỗ trợ sớm nhất có thể từ nhiều nguồn khác nhau, sẵn sàng phối hợp và cùng các cơ quan, tổ chức, thậm chí đi đến các khu vực tâm chấn tại Ishikawa để kịp thời chia sẻ, động viên cả về tinh thần và vật chất cho cộng đồng người Việt Nam.

Bà Tống Kim Giao - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: “Nói chung về hướng đi thì có 3 hướng, thứ nhất là sẽ hỗ trợ cho anh chị em lấy được chi phí bảo hiểm tại Nhật Bản, thứ 2 là hỗ trợ công ăn việc làm và điều thứ 3 là sẵn sàng hỗ trợ về tài chính cho những nạn nhân người Việt Nam bị ảnh hưởng”.

Trong khi đó, Sư cô Thích Tâm Trí - Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ, hiện nay Hội Phật tử cũng như nhiều cá nhân, tổ chức của cả Việt Nam và Nhật Bản đều thiện chí và sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ishikawa, thông qua việc ủng hộ vật chất và các nhu cầu thiết yếu khác.

Sư cô nhấn mạnh: “Trước tiên là đưa các bạn ra khỏi vùng tâm chấn, hoang mang, lo sợ, để đưa tới nơi an toàn có thể nhất. Tuần sau, chúng tôi muốn đi vào vùng tâm chấn để gặp các bạn thực tập sinh, sinh viên của chúng ta trước để tặng bao thơ (1 man/1 người - khoảng 1 triệu 700 nghìn VNĐ), rồi sau đó đi tới tỉnh để tặng 50 man (khoảng 85 triệu VNĐ). Điều này thể hiện tình cảm của cộng đồng người Việt Nam chúng ta đối với Nhật Bản”.

Được biết, hiện có khoảng hơn 5.000 người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại tỉnh Ishikawa, trong đó khoảng 600 người sinh sống và làm việc trên Bán đảo Noto - vùng tâm chấn của trận động đất. Ngay sau khi có những thông tin đầu tiên về trận động đất xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác đặc biệt để nắm bắt, xác nhận tình hình, thông tin liên quan đến sự an toàn của người Việt tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Đại sứ quán đã phát thông báo trên website chính thức thông tin về động đất, đề nghị công dân Việt Nam sinh sống tại các khu vực bị động đất tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo của phía Nhật Bản và nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn theo yêu cầu của nhà chức trách. Đại sứ quán cũng cung cấp các số điện thoại liên lạc khẩn cấp và yêu cầu công dân trong trường hợp khẩn cấp liên hệ với các đầu mối phụ trách cộng đồng người Việt tại địa phương gần nhất hoặc gọi đến các số điện thoại bảo hộ công dân được công bố trên website.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng của Nhật Bản như: Cơ quan Ứng phó khẩn cấp Quốc gia, Cảnh sát Quốc gia, chính quyền và cảnh sát các địa phương cũng như các bệnh viện trong khu vực, đề nghị thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời về tình hình người Việt Nam, qua đó nhằm đảm bảo các hỗ trợ cần thiết cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Ngày 04/01 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã cử đoàn công tác do Công sứ Nguyễn Đức Minh dẫn đầu đến tỉnh Ishikawa để nắm tình hình và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam gặp khó khăn tại tỉnh này.