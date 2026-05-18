  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

Thứ Hai, 06:01, 18/05/2026
VOV.VN - Hôm nay, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động và thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của những người con Việt Nam ở nơi xa Tổ quốc. Thu Hà, Minh Phượng, Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Nga đưa tin: Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ngô Thị Thu Hoài; đại diện Đảng bộ, Chi bộ, Ban Cán sự Đoàn, Hội Sinh viên và đông đảo học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Nga.

Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga thành kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm

Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Năm lịch sử, các đại biểu đã thành kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga.

Điểm nhấn xúc động của chương trình là lễ báo công dâng Bác của tuổi trẻ Việt Nam tại Nga do Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga và Ban Cán sự Đoàn tổ chức. Tại buổi lễ, đại diện tuổi trẻ Việt Nam tại Nga đã báo cáo những kết quả nổi bật đạt được trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác cộng đồng và hoạt động Đoàn - Hội thời gian qua. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm

Năm 2025, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Nga có gần 1.500 công trình, bài báo khoa học quốc tế được công bố trong đó nhiều sinh viên giành học bổng của Tổng thống và Chính phủ Nga. Các hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa, thể thao cũng được triển khai sôi nổi góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó, tuổi trẻ Việt Nam tại Nga bày tỏ quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh; nguyện đem sức trẻ, tri thức và khát vọng cống hiến để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc như nguyện ước lúc sinh thời của Bác

Cũng trong ngày, đại diện Đảng bộ, các Chi bộ, Ban Cán sự Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga đã tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề trực tuyến “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế”. 

Buổi lễ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống sâu sắc đối với thế hệ trẻ Việt Nam xa Tổ quốc, góp phần củng cố tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Thu Hà, Minh Phượng/VOV-Moscow
Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hungary
VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam vừa phối hợp chính quyền thành phố Zalaegerszeg (Hungary) tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm dựng Tượng đài của Người, đồng thời tọa đàm về tư tưởng đoàn kết quốc tế – giá trị nền tảng gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hungary.

Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Slovakia
VOV.VN - Hòa chung không khí cả nước nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, tại Tòa Thị chính Thị trấn Horné Saliby , tỉnh Trnava, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia vừa tổ chức Lễ Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Lào tổ chức kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
VOV.VN - Hôm nay (20/5), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

