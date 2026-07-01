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Đề nghị Australia miễn thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam

Thứ Tư, 09:25, 01/07/2026
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VOV.VN - Đại sứ Phạm Hùng Tâm đề nghị Australia sớm miễn thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam, đồng thời thay mặt ASEAN kiến nghị kéo dài thời gian ở lại làm việc đối với sinh viên sau tốt nghiệp và tạo thuận lợi hơn trong chính sách thị thực.

Ngày 29/6/2026, Đại sứ Phạm Hùng Tâm, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Canberra (ACC), đã cùng Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke chủ trì cuộc làm việc giữa ACC và Bộ Nội vụ Australia, với sự tham gia của các Trưởng Cơ quan đại diện (CQĐD) ASEAN và lãnh đạo các đơn vị chủ chốt trong Bộ Nội vụ Australia.  

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao Bộ trưởng Tony Burke đã dành nhiều thời gian trao đổi với ACC trong bối cảnh quan hệ ASEAN - Australia đang được thúc đẩy mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực do Bộ trưởng Tony Burke phụ trách.

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Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Bộ trưởng Tony Burke chủ trì buổi làm việc giữa ACC và Bộ Nội vụ Australia. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

Đại diện các nước ASEAN tham dự cuộc họp đã nêu nhiều vấn đề như thỏa thuận công nhận lẫn nhau về lao động có tay nghề, hợp tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và chống khủng bố. Đáng chú ý, vấn đề được nhiều nước ASEAN quan tâm đề cập liên quan đến cơ chế cấp thị thực của Australia cho các nước ASEAN. Trong đó, Đại sứ Phạm Hùng Tâm thay mặt các nước ASEAN đề nghị phía Australia nâng thời hạn thị thực cho sinh viên ASEAN sau khi tốt nghiệp các khóa thạc sĩ học phần tại Australia được ở lại làm việc từ hai năm lên ba năm; đồng thời đề nghị phía Australia sớm miễn thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam, tương tự như công dân một số nước ASEAN khác.

Ngoài ra, một số đại diện của ACC đề nghị phía Australia tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực cho sinh viên và khách du lịch; xem xét cấp một số loại thị thực cho công dân một số nước ASEAN chưa được tạo điều kiện như thị thực làm việc trên lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, thị thực lao động kỳ nghỉ…

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Đại diện các nước ASEAN và Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke (giữa). Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

Về phần mình, Bộ trưởng Tony Burke ghi nhận các đề xuất của ACC, nhấn mạnh Australia đặt ưu tiên cao cho quan hệ với các nước Đông Nam Á và khu vực; đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và quản lý xuất nhập cảnh.

Bộ trưởng Tony Burke cũng mong muốn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Australia và ASEAN sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan hành pháp liên quan của hai bên.

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VOV.VN - Ngày 21/6, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cùng nhiều hội đoàn người Việt khắp châu Âu tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài (15/7/2021). Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra tọa đàm về "Gìn giữ tiếng Việt và quảng bá Văn hóa Việt ở nước ngoài".

Việt Nga/VOV-Australia
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