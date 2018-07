ĐSQ Việt Nam hỗ trợ người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố đập thủy điện

Chiều 25/7, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã dẫn đầu đoàn cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đến Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào để trao số tiền hỗ trợ cho người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, ở tỉnh Attapeu, Lào.

Chiều 25/7, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã trao tiền hỗ trợ người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố đập thủy điện.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ những mất mát nặng nề cả về người và tài sản mà người dân Lào phải gánh chịu do sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy; Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết, trước những thiệt hại to lớn này, cán bộ, nhân viên, phu quân, phu nhân của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã tự nguyện đóng góp mỗi người một ngày lương để hỗ trợ người dân Lào bị thiệt hại. Mặc dù, số tiền tuy nhỏ nhưng đây là tấm lòng, là tình cảm sâu sắc của mỗi cán bộ, nhân viên để nhằm mong muốn sẻ chia mất mát, giảm bớt phần khó khăn cho người dân Lào chịu ảnh hưởng do thiên tai.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đồng chí Bay-khăm Khắt-ti-nhạ, Thứ trưởng Bộ Lao động và phúc lợi xã hội Lào xúc động cảm ơn chân thành đến tấm lòng mà cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các Cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã dành cho người dân Lào, đồng thời khẳng định, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung gắn bó giữa nhân dân hai nước Lào và Việt Nam luôn sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua mọi khó khăn. Đồng chí hứa sẽ trao phần quà này đến tận tay người dân bị ảnh hưởng tại miền Nam của Lào.

Chiều cùng ngày, đại diện Tổng hội, Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane cũng đến trao số tiền 50 triệu Kíp (khoảng 5.950 USD); Tổng Giám đốc ông Cao Anh Sơn cũng thay mặt cho Công ty Star Telecom Co.Ltd (Unitel) cũng đã đến trao số tiền 300 triệu Kíp cho Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào để hỗ trợ người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố nêu trên./.

