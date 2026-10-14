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FPT khai trương văn phòng đầu tiên ở châu Phi

Thứ Tư, 17:46, 14/10/2026
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VOV.VN - Sáng 14/10 (giờ địa phương), Công ty phần mềm FPT Software thuộc Tập đoàn Công nghệ FPT tổ chức lễ khai trương Văn phòng đại diện đầu tiên của Công ty tại châu Phi. Văn phòng đặt tại thủ đô Cairo của Ai Cập với quy mô hiện hữu đạt hơn 50 nhân sự, dự kiến tăng lên khoảng 500 người sau thời gian nữa.

 

Tham dự lễ khai trương Văn phòng đại diện đầu tiên của FPT có Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương, Phó Chủ tịch kiêm Phó Giám đốc Điều hành Cơ quan Phát triển Công nghệ Ai Cập (ITIDA) trực thuộc Bộ truyền thông và Công nghệ Thông tin Ai Cập Mahmoud Sofrata, cùng đông đảo khách mời và lãnh đạo, đại diện, nhân viên công ty.

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Đại sứ Nguyễn Nam Dương cùng các đại biểu cắt băng tại lễ khai trương văn phòng đại diện đầu tiên của FPT.

Ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng giám đốc FPT Software cho biết đây là Văn phòng FPT đầu tiên tại châu Phi và thứ 100 trên thế giới. Việc khai trương Văn phòng tại Cairo, nằm trong chiến lược phát triển toàn cầu của Công ty cũng như Tập đoàn FPT. Nhiệm vụ chính của Văn phòng là sản xuất sản phẩm công nghệ để xuất khẩu và đào tạo nhân lực mảng công nghệ cao phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các thị trường. Dự kiến, sau khoảng 5 năm nữa, quy mô Văn phòng sẽ mở rộng lên thành 500 nhân sự, gấp khoảng 10 lần hiện nay.    

“Kế hoạch của FPT với Ai Cập sẽ là tập trung phát triển nhân sự AI, lập trình công nghệ cao liên quan đến Điện toán lượng tử và chuyển tiếp các nhân sự này đến châu Âu. Kế hoạch 5 năm tới của FPT là tăng trưởng từ 50 người như hiện nay, lên khoảng 500 người.  FPT rất tự hào khi có thể mang trí tuệ Việt Nam đi ra thế giới, cũng như làm cầu nối giữa Việt Nam với Ai Cập nói riêng, và với các nước FPT đang hoạt động nói chung. Hy vọng việc thiết lập Văn phòng FPT tại Cairo, sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Ai Cập tăng trưởng tốt hơn nữa”.

“Kế hoạch của Công ty FPT khi đầu tư vào Ai Cập là rất tham vọng và chúng tôi rất vui mừng vì điều đó. Đây là Công ty Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ, đầu tư vào Ai Cập. Điều này có tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ, giúp lan tỏa sự kết nối giữa các quốc gia châu Á và châu Phi. Sự tham gia của FPT là sự bổ sung rất quan trọng và đáng kể vào cộng đồng công nghệ tại Ai Cập cũng như toàn khu vực”, ông Mahmoud Sofrata, Phó Chủ tịch kiêm Phó Giám đốc Điều hành Cơ quan Phát triển Công nghệ Ai Cập (ITIDA) chia sẻ với phóng viên Đài TNVN về sự kiện.

Bá Thi/VOV-Cairo
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