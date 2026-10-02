Sinh viên Việt Nam tham dự Chương trình mô phỏng COP31 tại Ai Cập

Chương trình mô phỏng COP31 được tổ chức tại Cairo, Ai Cập, dưới sự bảo trợ của Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học Ai Cập, Bộ Ngoại giao Ai Cập và Cơ quan Môi trường Ai Cập, phối hợp với Đại học Akdeniz ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Địa phương và Môi trường Ai Cập Manal Awad tham dự sự kiện bế mạc Chương trình.

Được khởi động cùng với COP27 tại Ai Cập, chương trình này đã phát triển qua 5 lần tổ chức liên tiếp, hình thành mạng lưới hơn 600 học viên. Sinh viên tham gia chương trình sẽ được trải nghiệm mô phỏng bầu không khí của các hội nghị về khí hậu, thông qua việc thảo luận về các quan điểm của các quốc gia và được rèn luyện kỹ năng đàm phán, đối thoại và tìm kiếm các giải pháp chung.

Chương trình thu hút sự tham gia của 150 sinh viên đến từ 43 quốc gia và 115 trường đại học, sau khi tuyển chọn từ 3.000 sinh viên đăng ký tham gia.

Bạn Nguyễn Phương Linh - nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại trường Đại học KLU Kuehne Logistics University ở Đức.

Bạn Nguyễn Phương Linh, hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại trường Đại học KLU Kuehne Logistics University ở Đức, tham dự Chương trình mô phỏng lần này chia sẻ: “Tại chương trình, em đã nêu các chính sách chính. Thứ nhất là chính sách tài chính, kêu gọi các nước phát triển tài trợ cho các nước đang phát triển về mặt tài chính, để phòng chống biến đổi khí hậu. Thứ hai là chính sách về công nghệ, kêu gọi các nước phát triển chuyển giao và hỗ trợ công nghệ cho các nước đang phát triển, bao gồm Việt Nam, để tiến tới mục đích chung, đó là giảm thiểu phát thải”.

Hội nghị diễn ra trong sáu ngày, từ ngày 26/9 đến ngày 1/10, kết thúc bằng một Tuyên bố do thanh niên dẫn đầu, sẽ được trình bày tại COP31 diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 11 năm nay.