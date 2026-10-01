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Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam - Hungary

Thứ Năm, 16:21, 01/10/2026
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VOV.VN - Ngày 30/9, tại thủ đô Budapest, Hungary, đã diễn ra cuộc gặp mặt, giao lưu giữa Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam và Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary.

Đây là dịp để những người bạn Hungary lâu năm của Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt gặp gỡ, trao đổi, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái, đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam trong nhiều năm qua đối với việc duy trì giao lưu nhân dân, giới thiệu đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè Hungary. Đại sứ đặc biệt bày tỏ sự trân trọng đối với những thành viên đã gắn bó với Việt Nam từ nhiều thập kỷ trước, trong đó có những người từng tham gia Ủy ban quốc tế giám sát việc thực hiện Hiệp định Paris, từng công tác tại Việt Nam và có nhiều kỷ niệm sâu sắc với đất nước, con người Việt Nam.

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Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại sự kiện.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trước những thay đổi của Việt Nam và thế giới, Đại sứ Bùi Lê Thái cho rằng hoạt động giao lưu nhân dân cũng cần tiếp tục đổi mới. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam có thể mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch; tăng cường phối hợp với Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary và các tổ chức cộng đồng; đồng thời tận dụng tốt hơn truyền thông và mạng xã hội để đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng Hungary.

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Đại diện Hội hữu nghị.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng nhấn mạnh việc tạo sự gắn kết, tiếp nối giữa các thế hệ nhằm thu hút thêm người trẻ Hungary tham gia Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, quan tâm tìm hiểu về Việt Nam, qua đó tiếp nối những tình cảm quý báu mà các thế hệ đi trước đã vun đắp trong nhiều thập kỷ.

Đại diện Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam cũng bày tỏ tình cảm sự quan tâm của cơ quan đại diện, cộng đồng và mong muốn hai bên sẽ tăng cường phối hợp, tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực kết nối nhân dân hai nước; đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động giao lưu nhân dân.

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Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary - Việt Nam Botz Laszlo phát biểu.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp. Các đại biểu đã cùng thưởng thức những tiết mục âm nhạc truyền thống và một số món ăn đặc sắc của Việt Nam, qua đó hiểu thêm về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, góp phần gìn giữ, lan tỏa và tiếp nối tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Hungary.

Hải Đăng/VOV-Praha
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