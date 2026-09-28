Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hungary, Bộ trưởng Ngoại giao Anita Orbán đã gặp người đồng cấp Ukraine nhiều lần trong Tuần lễ Cấp cao của Liên Hợp Quốc tại New York và hai bên đã xử lý được những hiểu lầm phát sinh trong vài ngày qua. Bộ này nhấn mạnh, bà Anita Orbán vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với ông Vsevolod Chentsov, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương để thảo luận các vấn đề liên quan đến quyền lợi của cộng đồng người Hungary ở Transcarpathia.

Liên quan đến việc tham gia Sáng kiến Carpathian Eight (C8), Bộ Ngoại giao Hungary khẳng định, nước này sẵn sàng đón nhận các sáng kiến hợp tác khu vực, tuy nhiên cần hiểu rõ mục tiêu, cách thức hoạt động và lợi ích mà các cơ chế này mang lại cho Hungary.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Anita Orbán. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Anita Orbán cũng nhấn mạnh, Hungary sẵn sàng tham gia bất kỳ hoạt động hợp tác khu vực và song phương nào phục vụ lợi ích quốc gia, đồng thời không loại trừ khả năng nước này tham gia C8 ở giai đoạn sau nếu đối thoại trước và có sự chuẩn bị thích hợp. Theo bà Anita Orban, Hungary không phản đối hợp tác khu vực nói chung, tuy nhiên không chấp nhận bị đưa vào một cơ chế khi chưa rõ phương thức vận hành và lợi ích cụ thể.

Trước đó, sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky khởi động Sáng kiến C8 và liệt kê Hungary là một trong các thành viên, Thủ tướng Magyar đã công khai bác bỏ việc Hungary tham gia Sáng kiến này, đồng thời nhấn mạnh, Hungary đã được mời nhưng có lý do chính đáng để không tham dự với tư cách thành viên.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hungary được đưa ra trong bối cảnh dưới thời chính phủ mới tại Hungary, quan hệ giữa Budapest và Kiev đã có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt khi hai bên nhiều lần thể hiện thiện chí xây dựng mối quan hệ thực dụng và tôn trọng lẫn nhau. Việc hai bên khẳng định sẽ giữ kênh đối thoại và Hungary nới lỏng lập trường với Sáng kiến C8 do Ukraine khởi động có thể sẽ giúp hai nước tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề còn bất đồng quan điểm.