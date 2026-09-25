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Ba Lan báo động đỏ ở biên giới, Hungary lên tiếng về xung đột Ukraine

Thứ Sáu, 09:10, 25/09/2026
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VOV.VN - Ngày 24/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, các cuộc tấn công vào những mục tiêu ở Ukraine gần biên giới Ba Lan đã buộc nước này phải sơ tán hai cửa khẩu biên giới.

 

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Bulgaria, Thủ tướng Ba Lan cho biết các vụ tấn công xảy ra trong khi hai nhà lãnh đạo đang tiến hành hội đàm, khiến nước này phải sơ tán các cửa khẩu biên giới tại Hrubieszów và Dorohusk. Ông cũng nhấn mạnh tình hình phức tạp đòi hỏi Ba Lan phải có hành động nhất quán và cảnh báo các đối tác châu Âu trong thời gian tới sẽ còn nhiều thách thức an ninh do ảnh hưởng từ cuộc xung đột.

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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Đài phát thanh Ba Lan

Thủ tướng Ba Lan chia sẻ một số sự cố an ninh liên quan khác trong thời gian qua bao gồm việc phát hiện một số máy bay, trực thăng Nga xâm phạm vào không phận nước này.

Trung tâm An ninh Chính phủ Ba Lan (RCB) đã đưa ra cảnh báo vào ngày 24/9 đối với các tỉnh ở phía Đông Nam do căng thẳng leo thang bởi xung đột ở Ukraine. Thông báo cũng cho biết các máy bay chiến đấu của Ba Lan đã được điều động như một biện pháp phòng ngừa an ninh.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, ngày 24/9, Tổng thống Hungary Andras Baka cảnh báo rằng Liên Hợp Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lòng tin. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Hungary khẳng định không quốc gia nào được đứng trên luật pháp và bác bỏ việc áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia. Ông cho biết thêm các tổ chức này phải có khả năng hành động cụ thể, đối xử công bằng với các thành viên và áp dụng cùng một nguyên tắc cho tất cả mọi người.

Tổng thống Hungary đề nghị các bên giảm căng thẳng, giải quyết xung đột ở Ukraine bằng các biện pháp ngoại giao trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của Ukraine.

Hải Đăng/VOV-Praha
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