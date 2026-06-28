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Hành trình di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Chủ Nhật, 17:53, 28/06/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - khoa học nhằm tôn vinh di sản của Người và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Ngày 27/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - khoa học kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp, với tư cách là vị thượng khách của Chính phủ Pháp (1946-2026).

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Giới thiệu cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Pháp “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Pháp”

Chuỗi hoạt động văn hóa - khoa học gồm trưng bày chuyên đề “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình vì hòa bình và độc lập dân tộc trên nước Pháp”; giới thiệu cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Pháp “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Pháp”; tiếp nhận ảnh tư liệu từ gia đình bác sĩ Lê Văn Cưu và gia đình nhiếp ảnh gia Lê Tấn Xuân; và chương trình nghệ thuật tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Tiếp nhận ảnh tư liệu từ gia đình bác sĩ Lê Văn Cưu và gia đình nhiếp ảnh gia Lê Tấn Xuân

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định, nước Pháp giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính từ những năm tháng hoạt động trên đất Pháp, Người đã từng bước trưởng thành về tư tưởng và bản lĩnh chính trị, tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn cho Việt Nam, đồng thời khẳng định tầm vóc của một nhà cách mạng luôn gắn khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam với những giá trị tiến bộ của nhân loại.

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Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định, nước Pháp giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về phần mình, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh, chuỗi hoạt động là dịp để công chúng tìm hiểu sâu hơn về hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp.

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Các thế hệ người Việt tìm hiểu lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Chuỗi hoạt động văn hóa - khoa học tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho công chúng cái nhìn sâu sắc hơn về hành trình tranh đấu vì hòa bình và độc lập dân tộc của Người trên nước Pháp; đồng thời khẳng định mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp và nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng và giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Việc gìn giữ lan tỏa giá trị Di sản Hồ Chí Minh tại Pháp góp phần quan trọng nuôi dưỡng tình cảm gắn bó với cội nguồn quê hương, giúp triệu trái tim một lòng hướng về Tổ quốc của kiều bào”.

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Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh, chuỗi hoạt động là dịp để công chúng tìm hiểu sâu hơn về hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp

Tham gia chương trình, anh Đinh Quang Lâm, hiện là du học sinh bậc thạc sĩ tại Pháp, đã bày tỏ niềm xúc động khi được trực tiếp tham dự chuỗi hoạt động văn hóa - khoa học tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Được tham quan tìm hiểu tư liệu lịch sử về Bác, trong lòng em cảm thấy như có thêm rất nhiều động lực để vượt qua quá trình học tập và phấn đấu ở đây. Ngày xưa thì Bác cũng hoạt động cách mạng ở Paris và trải qua rất nhiều thử thách khó khăn; sau này Bác về giải phóng cả dân tộc Việt Nam thì đấy cũng là một động lực cho những người trẻ như bọn em để vượt qua những giai đoạn mình xa quê hương xa đất nước”.

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Chương trình nghệ thuật đặc biệt với những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương, đất nước và tình hữu nghị Việt Nam - Pháp do các nghệ sĩ trong nước và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp biểu diễn

Một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động là Lễ tiếp nhận ảnh tư liệu từ gia đình bác sỹ Lê Văn Cưu và nhiếp ảnh gia Lê Tấn Xuân. Đây là những nguồn sử liệu quý, góp phần làm phong phú và sâu sắc thêm kho tàng di sản về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Lê Văn Kiêm, đại diện gia đình bác sỹ Lê Văn Cưu cho biết:

“Tôi là con trai của Bác sỹ Lê Văn Cưu, người từng quen biết Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi cha tôi qua đời, gia đình tôi vẫn lưu giữ nhiều tài liệu từ giai đoạn đó trong một chiếc vali. Mẹ và tôi đều cho rằng, nơi phù hợp nhất để bảo quản những tư liệu quý giá này là Việt Nam, vì vậy chúng tôi quyết định hiến tặng toàn bộ cho Chính phủ Việt Nam”.

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Ông Lê Văn Kiêm, Đại diện gia đình Bác sỹ Lê Văn Cưu

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt với những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương, đất nước và tình hữu nghị Việt Nam - Pháp do các nghệ sĩ trong nước và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp biểu diễn.

Những tiết mục được dàn dựng công phu đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tăng cường sự gắn kết của kiều bào với Tổ quốc.

Anh Tuyển - Anh Tuấn/VOV-Paris
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