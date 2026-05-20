Người Việt tại Séc thành kính dâng hoa kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, Đại sứ Dương Hoài Nam, Thị trưởng Thành phố và đại diện các cơ quan ngoại giao, các hội đoàn người Việt tại Séc đã thành kính dâng hoa tại bia lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Bia tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Chrastava được khánh thành ngày 19/5/2025, sự kiện cũng diễn ra vào đúng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhân dịp hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Nơi đây đã trở thành biểu tượng không chỉ của tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Cộng Hoà Séc mà còn là minh chứng cho sự trân trọng mà nhân dân Séc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị cao đẹp của Người.

Cách đây gần 70 năm, trong chuyến thăm và làm việc tới Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc), đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đã tới thăm thành phố Chrastava và gặp gỡ, động viên 100 thiếu sinh quân Việt Nam đang học tập tại đây trong giai đoạn 1956-1959. Sự kiện này cũng là là dấu ấn lịch sử, khẳng định mối quan hệ gắn bó, truyền thống hữu nghị giữa hai nước.

Ông Đinh Ngọc, đại diện cho đại biểu cộng đồng tham dự sự kiện này bày tỏ: “Tôi thấy đây là một sự kiện đáng nhớ và đáng tự hào vì cộng đồng người Việt chúng ta kỷ niệm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đến đây thăm thế hệ học sinh học tập tại thành phố Chrastava. Đây là một sự kiện nhớ về cội nguồn của cộng đồng người Việt, nhớ về vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta và cũng là để thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Cộng hòa Séc”.

Nhân dịp này, tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố, Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, gìn giữ của chính quyền và nhân dân thành phố đối với Bia lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định, đây không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước mà còn là minh chứng cho sự trân trọng của nhân dân Séc đối với những giá trị tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mang lại.

Thị trưởng Michael Canov cũng bày tỏ sự trân trọng đối với lịch sử và đánh giá cao sự hội nhập, đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt vào sự phát triển chung kinh tế - văn hóa của địa phương. Ông cũng khẳng định lãnh đạo và người dân thành phố Chrastava sẽ tiếp tục duy trì, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp này trong tương lai.