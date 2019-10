Học sinh Pháp thích thú với “Ngày ẩm thực Việt Nam tại Pháp“

Trong 2 ngày, 17 và 18/10, tại thành phố Argelès-sur-Mer, miền Nam nước Pháp, đã diễn ra "Ngày khám phá ẩm thực Việt Nam tại Pháp". Chương trình do Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với chính quyền thành phố Argelès-sur-Mer và Trường đào tạo nghề khách sạn, ẩm thực và du lịch Bourquin thực hiện.



Tại sự kiện này, ông Antoine Parra, Thị trưởng thành phố Argelès-sur-Mer - địa phương tổ chức chương trình bày tỏ vinh dự được đón tiếp và gặp gỡ phái đoàn Việt Nam, những đầu bếp tài năng, đại diện cho một nền ầm thực độc đáo.

Ông Antoine Parra chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi có may mắn được gặp gỡ phái đoàn của Việt Nam. Đây là những con người đặc biệt, là những tài năng lớn, những người rất cởi mở và rất am hiểu đất nước chúng tôi. Đó là điều tôi rất tự hào. Đây là sự kiện lớn đối với chúng tôi bởi vì chúng tôi có cơ hội giao lưu với nhân dân Việt Nam, một nền văn hóa đặc sắc nhưng chúng tôi chưa am hiểu nhiều. Nhưng chúng tôi biết rằng, Việt Nam là một dân tộc lớn, có một nền ẩm thực đặc sắc, đang ngày càng chinh phục được người dân trong vùng, đặc biệt là giới trẻ những người am hiểu nhiều hơn về ẩm thực Việt Nam".

Hội thảo giới thiệu di sản UNESCO tại Việt Nam.

"Ngày khám phá ẩm thực Việt Nam tại Pháp" thu hút sự tham dự của đông đảo người dân Pháp, lãnh đạo chính quyền địa phương, cũng như du khách quốc tế. Tại sự kiện này, những người tham dự, đặc biệt là giới trẻ Pháp có dịp để thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam và trực tiếp tham gia chuẩn bị, chế biến các món ăn được các đầu bếp thuộc Hội đầu bếp Việt Nam giới thiệu.

Ông Nguyễn Thường Quân, Chủ tịch Hội đầu bếp Việt Nam, cho biết, nấu ăn cho hàng trăm người cần phải có khối lượng nhân sự lớn. Giám đốc trường Bourquin đã gợi ý cho hội đào tạo nhanh cho các học sinh ở đây để trợ giúp hội những món ăn như nem, gỏi, tỉa hoa, trang trí...

“Trong quá trình làm việc, các em học sinh làm việc hết sức nghiêm túc. Qua buổi học nấu ăn này các em học sinh Pháp thêm yêu Việt Nam và liên tục đặt câu hỏi “Việt Nam ở đâu mà món ăn lại ngon như thế này?” khiến mọi người rất vui. Đây là một buổi giao lưu thực sự thành công giữa hai nền ẩm thực", ông Quân nói.

Nhắc đến ẩm thực Việt Nam mà không nhắc tới nghệ thuật trình bày, cắt tỉa củ quả sẽ là một thiếu sót. Đó là nhận định của ông Trần Quốc Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO - Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. Ông Trần Quốc Khánh cũng cho rằng sự kiện này được coi như cuộc đối thoại giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp.

Nhệ thuật ẩm thực Việt Nam được giới thiệu tại "Ngày ẩm thực Việt Nam tại Pháp".

"Bên cạnh việc giới thiệu các món ăn để minh họa cho triết lý ẩm thực Việt Nam, chúng tôi có các buổi giới thiệu về văn hóa ẩm thực, triết lý ẩm thực của người Việt. Chúng tôi cũng trình diễn nghệ thuật cắt, tỉa củ quả của Việt Nam vì nói đến ẩm thực mà không nói đến trình bày là một thiếu sót. Bên cạnh đó, người Việt chúng ta cũng được biết đến trên thế giới qua nghệ thuật thưởng thức trà, với sự tham gia của các đối tác để giới thiệu trà Việt. Một điều mới khác là chúng tôi tổ chức các hoạt động giao lưu chuyên môn giữa các đầu bếp giỏi nhất của Việt Nam với các đầu bếp rất giỏi của Pháp. Đây như là một cuộc đối thoại giữa hai nền văn hóa, thông qua cách thức chế biến, thông qua quan niệm và cách thức thưởng thức các tác phẩm ẩm thực mà hai bên giới thiệu cho nhau", ông Khánh cho hay.

Bên cạnh các hoạt động thực tế về ẩm thực, tại sự kiện này cũng đã diễn ra Hội thảo chuyên đề giới thiệu di sản UNESCO tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức mong muốn tạo nên một lễ hội ẩm thực gắn với không gian văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên Việt Nam, ghi đậm dấu ấn về một Việt Nam thanh bình tươi đẹp cùng những hương vị đậm đà khó quên đối với những người bạn của Việt Nam./.