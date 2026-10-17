Hơn 2.000 người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Campuchia

Chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM và Đoàn bác sĩ Tâm Việt tổ chức tại Trường Tiểu học Samrong, quận Prek Pnov, thủ đô Phnom Penh.

Để chuẩn bị cho sự kiện lần này, Ban Tổ chức đã huy động lực lượng đông đảo gồm 175 y bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế cùng tình nguyện viên đến từ hai nước Việt Nam - Campuchia. Không chỉ thực hiện khám bệnh tổng quát, tư vấn sức khỏe, siêu âm và xét nghiệm cơ bản, đoàn công tác còn bố trí 2 xe cứu thương túc trực cấp cứu, phát thuốc miễn phí và trao tặng hơn 1.000 chiếc kính thuốc.

Đông đảo bà con gốc Việt và người Campuchia tham dự chương trình

Bên cạnh đó, hơn 2.000 suất ăn trưa, đồ uống miễn phí, cùng các phần quà nhu yếu phẩm và hỗ trợ tiền mặt đã được trao tận tay cho bà con đến khám.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sáng kiến, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tổ chức, sự hỗ trợ của chính quyền Đô thành Phnom Penh cũng như tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: "Với thông điệp chung tay vì sức khỏe cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia, hoạt động nhân đạo này có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Đây vừa là hành động nhân văn hỗ trợ cho các gia đình khó khăn chưa có điều kiện chăm sóc sức khỏe đầy đủ, vừa góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước".

VOV hơn 2.000 suất ăn trưa, đồ uống miễn phí, cùng các phần quà nhu yếu phẩm và hỗ trợ tiền mặt đã được trao tận tay cho bà con đến khám

Về phía chính quyền địa phương, ông Thom Sam An, Quận trưởng quận Prek Pnov, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực của đoàn công tác Việt Nam. Ông khẳng định, đây là chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chương trình năm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành, tài trợ tích cực từ các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia cùng nhiều nhà hảo tâm là người Campuchia gốc Việt.