Mở ra cơ hội hợp tác chiến lược trong các ngành công nghiệp tương lai

Chia sẻ với phóng viên VOV tại Pháp, ông Đặng Nguyễn Ngữ, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, khẳng định: Với nền tảng hơn ba thập kỷ gắn bó, tập đoàn sẵn sàng tiên phong cung cấp các giải pháp công nghệ cao về quản lý năng lượng, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa thông minh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

PV: Chuyến thăm sắp tới tới Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm quan hệ song phương vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Schneider Electric đánh giá tầm quan trọng của chuyến thăm này như thế nào, và sự kiện này mang lại những cơ hội mới nào nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác và đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam?

Ông Đặng Nguyễn Ngữ: Việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện phản ánh khát vọng chung trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác ở các lĩnh vực chiến lược, bao gồm năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Ông Đặng Nguyễn Ngữ nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu tại châu Á

Đối với Schneider Electric - một tập đoàn của Pháp với bề dày lịch sử 190 năm và đã hiện diện tại Việt Nam hơn ba thập kỷ - chuyến thăm này một lần nữa khẳng định niềm tin sâu sắc và mối quan hệ đối tác bền chặt, lâu dài giữa Pháp và Việt Nam. Hành trình của Schneider Electric tại Việt Nam luôn đồng hành chặt chẽ cùng sự phát triển của đất nước: từ việc hỗ trợ các dự án hạ tầng điện trọng điểm trong những năm đầu khởi đầu với đường dây truyền tải 500kV Bắc - Nam, cho đến việc thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững như hiện nay.

Chúng tôi tin tưởng rằng, mối quan hệ đối tác được củng cố này sẽ tạo ra xung lực mới cho hợp tác trong các lĩnh vực đóng vai trò ngày càng then chốt đối với tương lai của Việt Nam, bao gồm chuyển dịch năng lượng, trung tâm dữ liệu và nhà máy AI (AI factories), sản xuất tiên tiến, công nghiệp thông minh và phát triển đô thị bền vững. Đây cũng là tiền đề mang đến nhiều cơ hội lớn hơn cho các doanh nghiệp Pháp đóng góp công nghệ, chuyên môn, đổi mới sáng tạo cùng nguồn vốn đầu tư dài hạn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Khi Việt Nam kiên định theo đuổi mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển và đạt mức tăng trưởng hai con số vào năm 2045, năng lượng sẽ giữ vai trò nền tảng, là động lực chiến lược mở ra chương phát triển tiếp theo của đất nước. Sứ mệnh của Schneider Electric rất rõ ràng: trở thành Đối tác Công nghệ Năng lượng hàng đầu của Việt Nam, tiên phong kết hợp giữa điện khí hóa, tự động hóa và số hóa nhằm gia tăng năng lực thích ứng, đẩy nhanh sức cạnh tranh và nhân rộng mô hình tăng trưởng bền vững cho đất nước.

PV: Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng về phát triển và hiện đại hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển dịch xanh. Trong bối cảnh đó, Schneider Electric có kế hoạch mở rộng hoạt động hoặc khởi xướng các dự án mới nào tại Việt Nam? Tập đoàn có thể tận dụng những thế mạnh chuyên môn, công nghệ hoặc giải pháp nào từ Pháp để hỗ trợ các ưu tiên quốc gia này?

Ông Đặng Nguyễn Ngữ: Các ưu tiên phát triển của Việt Nam hoàn toàn đồng điệu với năng lực chuyên môn và chiến lược dài hạn của Schneider Electric. Chúng tôi nhận thấy những cơ hội to lớn để mở rộng đóng góp của mình trong quản lý năng lượng và tự động hóa công nghiệp trên 3 lĩnh vực trọng tâm:

Thứ nhất, Hạ tầng số và Trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI (AI-Ready Digital Infrastructure & Data Centers)

Sự bùng nổ của AI và nền kinh tế số đang kéo theo nhu cầu ngày càng cao đối với các trung tâm dữ liệu hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng. Schneider Electric đang đầu tư mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu vào các công nghệ hỗ trợ hạ tầng AI, bao gồm giải pháp phân phối điện, làm mát, quản lý năng lượng và giám sát kỹ thuật số. Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến quan trọng đối với đầu tư hạ tầng số, và chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn trong việc hỗ trợ xây dựng các trung tâm dữ liệu bền vững, có khả năng phục hồi và thích ứng cao.

Thứ 2, Sản xuất thông minh và Số hóa công nghiệp (Smart Manufacturing & Industrial Digitalization)

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng nâng cao năng suất, khả năng thích ứng linh hoạt, chất lượng và tính bền vững. Schneider Electric tích hợp tự động hóa công nghiệp, phần mềm, bản sao số (digital twins), phân tích dữ liệu ứng dụng AI cùng các giải pháp quản lý năng lượng để đồng hành cùng các nhà sản xuất tăng tốc chuyển đổi sang mô hình vận hành thông minh và bền vững.

Ông Đặng Nguyễn Ngữ khẳng định sứ mệnh của Schneider Electric rất rõ ràng, đó là trở thành Đối tác Công nghệ Năng lượng hàng đầu của Việt Nam - Ảnh: BTC

Thứ 3, Cơ sở hạ tầng bền vững và Đô thị thông minh (Sustainable Infrastructure & Smart Cities)

Chúng tôi cũng nhận thấy những cơ hội nổi bật khi Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng chiến lược quốc gia, bao gồm các sân bay, cảng biển, mạng lưới đường sắt và các hệ thống metro đô thị. Bằng cách tích hợp sâu rộng điện khí hóa, tự động hóa và công nghệ số, Schneider Electric có thể hỗ trợ kiến tạo hạ tầng vận hành hiệu quả hơn, bền bỉ hơn và thân thiện với môi trường, từ đó gia tăng kết nối, nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn.

PV: Từ kinh nghiệm hoạt động lâu năm tại Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về môi trường kinh doanh và tiềm năng thị trường hiện nay? Theo ông, những giải pháp hoặc diễn biến cụ thể nào sẽ giúp thúc đẩy các dự án mới, khuyến khích đầu tư dài hạn và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam?

Ông Đặng Nguyễn Ngữ: Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu tại châu Á. Các nền tảng kinh tế vững chắc, lực lượng lao động trẻ và có tay nghề, tầng lớp trung lưu đang gia tăng cùng cam kết mạnh mẽ đối với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tiếp tục mang lại nhiều cơ hội lớn cho cả doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế.

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Dưới góc nhìn của Schneider Electric, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới được định hình bởi 3 động lực tăng trưởng chính: nâng cấp công nghiệp, chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số. Những xu hướng này tạo ra nhu cầu rất lớn về công nghệ tiên tiến, cơ sở hạ tầng hiện đại và các giải pháp bền vững - hoàn toàn tương thích với các lĩnh vực mà doanh nghiệp Pháp có thể đóng góp chuyên môn sâu và giá trị dài hạn.

Để khai phóng hơn nữa nguồn vốn đầu tư và làm sâu sắc thêm hợp tác kinh doanh Pháp - Việt, một số ưu tiên trọng tâm có thể tạo ra tác động tích cực bao gồm:

Tiếp tục đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng và năng lượng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và mở rộng công nghiệp.

Nâng cao tính minh bạch, khả năng dự báo chính sách và xây dựng cơ chế thực thi hiệu quả cho các dự án chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo và hạ tầng số.

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các mô hình hợp tác công - tư (PPP) nhằm tạo điều kiện chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực và đào tạo kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghiệp mới nổi.

Tăng cường liên kết chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp, các viện trường và các đơn vị dẫn dắt công nghệ nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cùng năng lực nội sinh tại địa phương.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Việt Nam và Pháp đang có vị thế rất thuận lợi để làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thiết yếu cho tương lai - từ năng lượng sạch, hạ tầng số hóa cho đến sản xuất tiên tiến và đổi mới sáng tạo. Schneider Electric kiên định cam kết là đối tác đồng hành dài hạn, sát cánh cùng khát vọng của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế kiên cường, giàu sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông.