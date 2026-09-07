DN Pháp sẵn sàng đồng hành cùng khát vọng phát triển bứt phá của Việt Nam

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV tại Pháp, ông Benoît Clocheret– Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp – Việt Nam thuộc Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International), đồng thời là Chủ tịch điều hành Tập đoàn Artelia nhận định, đây là thời điểm hội tụ trọn vẹn các điều kiện thuận lợi nhất để đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương đi vào chiều sâu, mang lại những giải pháp công nghệ và tài chính đột phá cho các mục tiêu hạ tầng và chuyển đổi xanh của Việt Nam.

PV: Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh Pháp và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Pháp, ông đánh giá như thế nào về tầm vóc kinh tế của chuyến thăm này và những xung lực mới nào có thể được tạo ra đối với trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước?

Ông Benoît Clocheret: Chúng tôi đặc biệt coi trọng chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm cũng như tầm vóc kinh tế sâu rộng của sự kiện này.

Ông Benoît Clocheret tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp hồi tháng 6/2026. Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp – Việt Nam thuộc MEDEF International, vai trò của tôi là thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa các doanh nghiệp hai nước và thúc đẩy đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan hữu quan. Đây là nỗ lực dài hạn mà chúng tôi kiên trì thực hiện tại Paris nhân các chuyến thăm của phía Việt Nam sang Pháp, cũng như tại Việt Nam thông qua các đoàn công tác doanh nghiệp được tổ chức định kỳ.

Trong khuôn khổ đó, chuyến thăm quan trọng này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục củng cố mối quan hệ song phương bền chặt. Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ trở thành chất xúc tác đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án của doanh nghiệp cả hai phía Pháp và Việt Nam.

Trước đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2024 đã đặt dấu mốc lịch sử với việc ký kết thỏa thuận nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, thiết lập một khuôn khổ hợp tác tương xứng với chiều sâu gắn kết giữa Pháp và Việt Nam.

Tiếp nối đà phát triển này, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Hà Nội vào tháng 5/2025 đã mang lại khoảng 15 thỏa thuận hợp tác cùng các hợp đồng trị giá khoảng 9 tỷ euro, bao trùm các lĩnh vực hàng không, năng lượng hạt nhân dân sự, đường sắt, vệ tinh quan sát Trái Đất và sản xuất vaccine.

Mục tiêu của chúng tôi cùng với MEDEF International là tham gia vào nỗ lực tập thể để đưa ngày càng nhiều dự án đi vào triển khai nhanh chóng. Chúng tôi đang hiện thực hóa mục tiêu này với Artelia – doanh nghiệp do tôi điều hành đã có 20 năm gắn bó tại Việt Nam. Đầu năm 2026, chúng tôi đã ký hợp đồng quản lý dự án với Bộ Xây dựng Việt Nam để phục vụ công tác chuẩn bị nghiên cứu cho tuyến Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Đây chỉ là một ví dụ điển hình, và còn rất nhiều doanh nghiệp Pháp khác có thể chia sẻ những minh chứng tương tự. Pháp sở hữu năng lực công nghiệp toàn diện trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng, đi kèm với các công cụ tài chính tài trợ vững mạnh.

Như đã nhấn mạnh, chúng ta đang duy trì một mối quan hệ chính trị cấp cao mang tính chiến lược và dài hạn. Do đó, mọi điều kiện thuận lợi nhất đều đã hội tụ để chuyến thăm lần này đạt thành công rực rỡ cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đồng thời mang lại những giải pháp thiết thực cho khát vọng phát triển to lớn của Việt Nam.

PV: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng bứt phá mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, đồng thời theo đuổi những bước chuyển dịch lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Theo ông, đâu là những lĩnh vực then chốt mà doanh nghiệp Pháp sở hữu thế mạnh vượt trội để đồng hành cùng các chuyển đổi này và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam?

Ông Benoît Clocheret: Điểm khác biệt nổi bật của các doanh nghiệp Pháp chính là năng lực đã được kiểm chứng trong việc dẫn dắt thành công các dự án phức tạp, quy mô dài hạn, đạt chuẩn mực kiểu mẫu về chất lượng, độ tin cậy và trách nhiệm với môi trường. Cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi đã và đang sẵn sàng nhập cuộc với quyết tâm cao, đáp ứng trọn vẹn các mục tiêu chiến lược của Việt Nam.

Ông Benoît Clocheret khẳng định rằng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Pháp dành cho Việt Nam hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Autodesk

Mặc dù không thể liệt kê hết tất cả, tôi xin nhấn mạnh những lĩnh vực trọng tâm mà chúng tôi ưu tiên thúc đẩy nhân chuyến thăm này:

Giao thông đường sắt: Chúng tôi đã có những thành công cụ thể làm minh chứng. Tuyến Metro số 3 tại Hà Nội là câu chuyện thành công tiêu biểu của các doanh nghiệp Pháp cùng các công cụ tài trợ tài chính của chúng tôi, và trên hết, tuyến đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ người dân. Pháp quy tụ những tập đoàn có thể phối hợp đồng bộ trên cùng một dự án: từ kỹ thuật hệ thống, tín hiệu điều khiển, chứng nhận an toàn, phương tiện đoàn tàu, cho đến vận hành - bảo trì và đào tạo nguồn nhân lực. Bí quyết công nghệ và chuyên môn này của Pháp sẽ là nguồn đóng góp vô cùng giá trị cho dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Năng lượng tái tạo và Năng lượng sạch: Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam luôn song hành với nhu cầu năng lượng gia tăng và đòi hỏi nâng cấp toàn diện hệ thống lưới điện. Chúng tôi đã luôn đồng hành cùng các bạn và sẵn sàng mở rộng hợp tác sang cả lĩnh vực điện hạt nhân – một ưu tiên chiến lược quốc gia của Việt Nam. Đối với kế hoạch tái khởi động chương trình điện hạt nhân dân sự của Việt Nam, Pháp là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị điện hạt nhân khép kín: từ vận hành nhà máy, chế tạo lò phản ứng, chu trình nhiên liệu, kỹ thuật công trình, cho đến cơ quan quản lý an toàn độc lập và hệ thống đào tạo chuyên sâu.

Hàng không vũ trụ: Quan hệ hợp tác của chúng ta đang rất vững chắc và chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu. Sự tín nhiệm mà Việt Nam dành cho các đối tác Pháp đối với đội máy bay thương mại đang mở ra nhiều cơ hội mới cho hợp tác công nghiệp và sản xuất phụ trợ.

Y tế và Chăm sóc sức khỏe: Đây cũng là lĩnh vực hội tụ đầy đủ mô hình hợp tác đối tác chiến lược dài hạn, nhằm đóng góp vào việc nâng cao mức sống của người dân Việt Nam cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Việc hợp tác sản xuất vaccine thế hệ mới là một hướng đi mà các doanh nghiệp Pháp đang tích cực tham gia. Hệ sinh thái y tế của Pháp mang tính tích hợp cao, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng về thiết bị y tế, quản trị bệnh viện, đào tạo y khoa và y tế số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Pháp: Đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào thực chất VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Pháp và dự hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 10 – 12/09.

Công nghệ số: Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số sẽ đóng góp 50% GDP vào năm 2045. Các doanh nghiệp Pháp hoàn toàn chia sẻ định hướng ưu tiên này; nhiều doanh nghiệp Pháp đang tiên phong phát triển các công nghệ tương lai đột phá như máy tính lượng tử. Chúng tôi xác định đây là trọng tâm tại MEDEF International. Diễn đàn doanh nghiệp quy mô lớn được tổ chức tại Paris phối hợp cùng Tập đoàn FPT vào tháng 6 vừa qua đã đặt nền móng vững chắc cho các hợp tác tương lai về các công nghệ tin cậy và có khả năng làm chủ. Ở đây, chúng tôi không tiếp cận theo tư duy xuất khẩu đơn thuần, mà hướng tới cùng xây dựng hệ sinh thái chung với khu vực tư nhân và các cơ quan quản lý của Việt Nam.

Điểm chung xuyên suốt của các ưu tiên trên, cũng như các lĩnh vực tiềm năng khác như vật liệu chiến lược hay công nghệ vũ trụ (vốn đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng 10%), là đều đòi hỏi phải đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu cho hàng nghìn kỹ thuật viên và kỹ sư.

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực vốn là thế mạnh mang tính lịch sử của các doanh nghiệp Pháp và sẽ càng được củng cố mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Đây chính là đòn bẩy hợp tác then chốt giữa hai quốc gia.

PV: Mặc dù tiềm năng của hai nền kinh tế là rất lớn và quan hệ chính trị Pháp – Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp, nhưng hợp tác kinh tế và đầu tư song phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Nhân dịp chuyến thăm này, ông kỳ vọng những biện pháp cụ thể nào sẽ được triển khai nhằm tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp Pháp đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam?

Ông Benoît Clocheret: Trước hết, cần khẳng định rằng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Pháp dành cho Việt Nam hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Những nỗ lực cải cách được triển khai quyết liệt từ năm 2025 nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện và tạo sự thông thoáng cho hành lang pháp lý, đồng thời nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đang mở ra một tương lai rất triển vọng. Tính minh bạch và khả năng dự báo của môi trường kinh doanh tại Việt Nam sẽ là yếu tố quyết định hàng đầu đối với mọi quyết định rót vốn đầu tư.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Emmanuel Macron tới Việt Nam, chúng tôi đã gặp gỡ và làm việc với các đối tác thuộc khu vực tư nhân cũng như các cơ quan chức năng của Việt Nam để cùng thảo luận trên tinh thần xây dựng và tin cậy về những giải pháp cải thiện cụ thể.

Việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, bảo đảm tính rõ ràng và ổn định của khung pháp lý đã được đưa ra bàn thảo kỹ lưỡng, tương tự như các điều kiện cần thiết để đảm bảo tính khả thi về mặt tài chính (bankability) cho các đại dự án hạ tầng. Cam kết của chúng tôi là tiếp tục thúc đẩy mạch đối thoại cởi mở này nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cuối cùng, chúng tôi rất vui mừng trước những bước tiến quan trọng hướng tới việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVIPA), hiện đã được trình lên Quốc hội Pháp. Khung tiêu chuẩn này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc giúp các doanh nghiệp của chúng tôi yên tâm đầu tư mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa vào Việt Nam.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông.