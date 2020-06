Sức lan tỏa từ chiếc khẩu trang lụa của “nhà thiết kế nhí” Việt Nam

Thời gian qua, truyền thông nước ngoài đã đưa tin về những chiếc khẩu trang đặc biệt do các nhà thiết kế Việt Nam thực hiện với hy vọng có thể khuyến khích mọi người đeo khẩu trang trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Euronews đăng tải hình ảnh và bài viết về "nhà thiết kế nhí" khẩu trang lụa của Việt Nam. Trong ảnh: Trà My cùng mẹ và anh trai.

Trong đó, khán giả quốc tế ấn tượng với một “nhà thiết kế” nhỏ tuổi đưa chất liệu lụa tơ tằm truyền thống vào sản phẩm của mình. Đó là cô bé Nguyễn Trà My, 9 tuổi, học sinh lớp 3 trường tiểu học Vinschool. Tại Việt Nam, một số trường học bắt đầu đưa môn “công dân toàn cầu” vào chương trình giảng dạy. Học sinh sẽ được trau dồi ý thức về bản thân với gia đình và xã hội, với môi trường và có những nỗ lực chung vì sự phát triển toàn cầu và chủ động kêu gọi các hành động bảo vệ trái đất.

Sau những chuyến trải nghiệm tại làng nghề Nha Xá, biết về hành trình làm ra vải lụa, Nguyễn Trà My (9 tuổi), Hà Nội hiểu được giá trị văn hoá tốt đẹp và tính chất tuyệt vời của vải lụa. Từ niềm đam mê với thiết kế thời trang cùng tình yêu với lụa tơ tằm truyền thống, cô bé Trà My nảy ra ý tưởng làm khẩu trang từ lụa tơ tằm để vừa đem tặng người thân vừa chung tay góp phần phòng chống Covid-19.

Cô bé Trà My nảy ra ý tưởng làm khẩu trang từ lụa tơ tằm để vừa đem tặng người thân vừa chung tay góp phần phòng chống Covid-19.

Vì vậy, trong những ngày nghỉ ở nhà do dịch Covid-19, cô bé đã thuyết phục được mẹ và anh trai mình cùng bắt tay làm nên thương hiệu khẩu trang của riêng mình mang tên MyLoan silk. “Khẩu trang lấy tên ghép của con và bà ngoại. Lúc còn sống bà kể rằng hồi bé bà luôn mơ ước được trở thành nhà thiết kế thời trang”, Trà My chia sẻ.

Sự hồn nhiên trẻ thơ cũng như những ý tưởng thiết kế rất thú vị của cô bé không chỉ thuyết phục được người trong gia đình mà còn thuyết phục được các nghệ nhân làng nghề lụa Nha Xá, làng nghề thêu truyền thống Quất Động cùng chung tay vào sản xuất khẩu trang. Từ việc chỉ làm tặng bạn bè, người thân, khẩu trang của con đã xuất khẩu được sang Mỹ, Đức, Anh và Đài Loan (Trung Quốc)…phần nào giúp các làng nghề và nghệ nhân có việc làm và thu nhập trong giai đoạn khó khăn do đại dịch.

Trà My cùng bạn bè cùng lớp lập ra câu lạc bộ MyLoan club để “viết tiếp câu chuyện lụa Việt”.

Trà My và các bạn trong CLB cho tằm ăn lá trong một buổi trải nghiệm về quy trình làm ra lụa.

Tiền thu được từ khẩu trang được hai anh em Trà My dùng ủng hộ từ thiện và đầu tư mua nguyên liệu. Trở lại trường học, Trà My đã lan tỏa niềm đam mê lụa của mình đến bạn bè và thầy cô giáo. Trà My cùng họ lập ra câu lạc bộ MyLoan club để “viết tiếp câu chuyện lụa Việt” và mỗi cuối tuần lại đi các làng nghề truyền thống để trải nghiệm việc làm lụa tơ tằm cũng như các sản phẩm ứng dụng từ lụa Việt Nam.

Câu chuyện khẩu trang lụa của cô bé Trà My chỉ là một khía cạnh rất nhỏ trong vô vàn các câu chuyện tương thân tương ái đã diễn ra tại Việt Nam trong thời kỳ giãn cách xã hội khi xảy ra đại dịch Covid-19. Nhưng nó cũng giúp lý giải phần nào việc một đất nước còn khó khăn như Việt Nam nhưng bằng sự lạc quan, nhân ái và đoàn kết, Việt Nam đã chiến thắng dịch Covid -19 như thế nào./.