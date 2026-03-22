中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tiếp tục tìm kiếm 3 người Việt gặp nạn do sóng lớn tại Nhật Bản

Chủ Nhật, 18:32, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam Nhật Bản, ngày 21/3/2026, 8 lao động Việt Nam đã gặp nạn do sóng lớn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được chăm sóc ở bệnh viện và có 3 người được cứu, không bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Đại sứ quán đã khẩn trương liên lạc với các cơ quan chức năng liên quan và Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukui để nắm tình hình và phối hợp triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Qua trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui cho biết vào khoảng hơn 2h sáng ngày 21/3 đã nhận được thông báo về tai nạn do sóng lớn ở khu vực đê chắn sóng ra tháp hải đăng Mikuni khiến một số người bị sóng cuốn xuống biển.

tiep tuc tim kiem 3 nguoi viet gap nan do song lon tai nhat ban hinh anh 1
Khu vực đê chắn sóng Mikuni, thành phố Sakai, tỉnh Fukui, Nhật Bản. (Nguồn: Cục Lưu trữ Phim Nhật Bản)

Phía Nhật Bản đã lập tức điều tàu và máy bay trực thăng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ. Đại sứ quán Việt Nam đã trực tiếp liên lạc với các công dân được cứu để kịp thời hỗ trợ, bảo hộ, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, đầy đủ đối với công dân Việt Nam. Hiện các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm 3 trường hợp mất tích.

Bộ Ngoại giao đang khẩn trương phối hợp với làm việc với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương sở tại, các cơ quan chức năng trong nước để tiếp tục thúc đẩy công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất tích và tiến hành xác minh nhân thân các nạn nhân, sớm thông báo gia đình nạn nhân để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết về hậu sự. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản lưu ý công dân đang làm việc, sinh sống tại Nhật Bản không ra biển khi có giông bão, không đến các khu vực có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh, địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

PV/VOV.VN
Tag: Đại sứ quán Việt Nam công dân rơi xuống biển Nhật Bản bảo hộ công dân người Việt ở Nhật Bản lao động Việt Nam ở Nhật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Khẩn trương bảo hộ công dân Việt Nam tử nạn khi làm việc tại Ai Cập

Khẩn trương bảo hộ công dân Việt Nam tử nạn khi làm việc tại Ai Cập

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết một công dân Việt Nam làm việc trên tàu PVT Coral đã tử vong trong quá trình lao động tại thành phố cảng Alexandria. Các cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn tất thủ tục bảo hộ và đưa thi thể nạn nhân về nước theo nguyện vọng gia đình.

Việt Nam phản ứng về diễn biến chính trị ở Hàn Quốc và công tác bảo hộ công dân

Việt Nam phản ứng về diễn biến chính trị ở Hàn Quốc và công tác bảo hộ công dân

VOV.VN - Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 5/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam liên quan đến những diễn biến chính trị ở Hàn Quốc và công tác bảo hộ công dân.

Cộng đồng người Việt tại Lào quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do bão Yagi

Cộng đồng người Việt tại Lào quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do bão Yagi

VOV.VN - Cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane nói chung và Phật tử tại Lào nói riêng đã chung tay quyên góp để ủng hộ cho người dân tại các tỉnh, thành của hai nước Lào và Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão Yagi.

THẾ GIỚI
VĂN HÓA
Kiều bào