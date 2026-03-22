Tiếp tục tìm kiếm 3 người Việt gặp nạn do sóng lớn tại Nhật Bản

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Đại sứ quán đã khẩn trương liên lạc với các cơ quan chức năng liên quan và Hội người Việt Nam tại tỉnh Fukui để nắm tình hình và phối hợp triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Qua trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui cho biết vào khoảng hơn 2h sáng ngày 21/3 đã nhận được thông báo về tai nạn do sóng lớn ở khu vực đê chắn sóng ra tháp hải đăng Mikuni khiến một số người bị sóng cuốn xuống biển.

Khu vực đê chắn sóng Mikuni, thành phố Sakai, tỉnh Fukui, Nhật Bản. (Nguồn: Cục Lưu trữ Phim Nhật Bản)

Phía Nhật Bản đã lập tức điều tàu và máy bay trực thăng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ. Đại sứ quán Việt Nam đã trực tiếp liên lạc với các công dân được cứu để kịp thời hỗ trợ, bảo hộ, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, đầy đủ đối với công dân Việt Nam. Hiện các cơ quan chức năng của Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm 3 trường hợp mất tích.

Bộ Ngoại giao đang khẩn trương phối hợp với làm việc với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương sở tại, các cơ quan chức năng trong nước để tiếp tục thúc đẩy công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất tích và tiến hành xác minh nhân thân các nạn nhân, sớm thông báo gia đình nạn nhân để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết về hậu sự. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản lưu ý công dân đang làm việc, sinh sống tại Nhật Bản không ra biển khi có giông bão, không đến các khu vực có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh, địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

5 thực tập sinh Việt Nam bị sóng lớn cuốn xuống biển tại Nhật Bản VOV.VN - Rạng sáng 21/3, tại khu vực đê chắn sóng Mikuni thuộc thành phố Sakai, tỉnh Fukui – miền Trung Nhật Bản, đã xảy ra vụ tai nạn 5 thực tập sinh Việt Nam bị sóng cuốn rơi xuống biển.