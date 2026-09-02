Từ nước Nga nhìn về Nghị quyết 23-NQ/TW: Phát huy nguồn lực kiều bào

Ngày 02/08/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW, đề ra các định hướng chiến lược về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong kỷ nguyên mới. Điểm được nhiều kiều bào chú ý là sự thay đổi trong cách xác định vị thế và vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức người Việt tại Liên bang Nga cho rằng đây là một trong những thay đổi cốt lõi của Nghị quyết 23.

"Nghị quyết 23 có những thay đổi quan trọng. Thứ nhất, cốt lõi là xác định vị thế, nguồn lực kiều bào. Trước tiên là nguồn lực quan trọng, bây giờ là nguồn lực quan trọng chiến lược. Trước kia chúng ta chỉ định nghĩa kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc. Thì Nghị quyết 23 xác định kiều bào là một trong những nguồn lực rất quan trọng để giúp cho phát triển của đất nước".

Từ sự thay đổi trong nhận thức về vị thế, Nghị quyết 23 cũng đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ về vốn mà còn là trí tuệ, chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và các mối quan hệ quốc tế.

Với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, nơi có nhiều thế hệ người Việt học tập, nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và văn hóa, chủ trương này mở ra những kỳ vọng mới về việc kết nối hiệu quả hơn nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển của đất nước.

Đào Mạnh Dũng (đội mũ), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị với Primorye, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Primorye và các em học sinh, sinh viên tại tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở Vladivostok.

Theo ông Đào Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị với Primorye, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Primorye, điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết là việc nhấn mạnh rõ hơn vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

"Trong Nghị quyết số 23 này thì có một cái mới, tôi thấy đó là ngoài việc khẳng định cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, Nhà nước muốn nêu bật một vai trò mới, đó là cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài có vai trò xây dựng, phát triển và đặc biệt là bảo vệ Tổ quốc từ xa. Và có nhiệm vụ là đưa Việt Nam đến gần với bạn bè trên thế giới".

Thực tế tại Nga cho thấy cộng đồng người Việt không chỉ gắn kết với quê hương thông qua các hoạt động hướng về đất nước, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè sở tại.

Việc phát huy vai trò của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài như một cầu nối giữa Việt Nam với thế giới cũng được xem là một hướng đi phù hợp trong bối cảnh mới. Với nền tảng quan hệ truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cộng đồng người Việt tại đây được kỳ vọng có thêm điều kiện để phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và những lợi thế của mình.

Kiều bào Việt Nam tại Liên bang Nga cũng mong chờ những định hướng mới của Nghị quyết 23 sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các cơ chế và chính sách phù hợp, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài, dù đang sinh sống và làm việc ở bất cứ đâu, đều có thể đóng góp ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn cho sự phát triển của quê hương, đất nước.