2 Thứ trưởng Bộ Công an làm Thủ trưởng 2 cơ quan điều tra

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 10/8, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam (trái) và Thượng tướng Lê Quý Vương. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo đó, tại Quyết định số 4369/QĐ-BCA, ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, sinh năm 1955, quê quán: Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Quyết định số 4389/QĐ-BCA, ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, sinh năm 1956, quê quán: Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Thứ trưởng Bộ Công an.

Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

