Bắc Giang có tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 2/10, tại Bắc Giang, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định điều động bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an - trao quyết định cho tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Đến dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang.



Phát biểu tại lễ công bố, ông Bùi Văn Hải ghi nhận những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua và gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương đã luôn quan tâm đến tỉnh Bắc Giang.

Ông Bùi Văn Hải cũng mong muốn tân Giám đốc Công an tỉnh phát huy trí tuệ, tuổi trẻ và những thành tích đạt được cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an Bắc Giang ngày càng đoàn kết, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại lễ công bố, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam chúc mừng Thượng tá Nguyễn Quốc Toản và Công an tỉnh Bắc Giang.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu ông Nguyễn Quốc Toản trên cương vị công tác mới nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, tham mưu cho chính quyền địa phương các giải pháp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để giúp Công an tỉnh Bắc Giang và cá nhân ông Nguyễn Quốc Toản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng nghiệp tại Bộ Công an, chính quyền địa phương và lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã tín nhiệm trao trọng trách mới cho ông.

Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản hứa sẽ hết mình cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an Bắc Giang ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh./.