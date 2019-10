Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh

Sáng 2/10 tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Thượng tướng Bùi Văn Nam trao quyết định cho đại tá Phạm Thế Tùng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.



Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu, trên cương vị công tác mới, Đại tá Phạm Thế Tùng tiếp tục nêu cao tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh phát huy truyền thống của Công an tỉnh đã đạt được, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và quyết tâm trong thời gian tới sẽ mang hết khả năng của mình, nỗ lực phấn đấu, gương mẫu trong công tác, khách quan, công tâm trong xử lý công việc, quy tụ, đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.