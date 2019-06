Cần Thơ có tân Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 41 tuổi

Ngày (1/6) Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra. Tới dự Đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; đại diện lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các sở, ban ngành, đoàn thể của TP Cần Thơ cùng 250 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động hơn 470 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Vận động Quỹ Vì người nghèo 3 cấp được hơn 110 tỉ đồng. Đã xây dựng hơn 3.300 căn nhà đại đoàn kết, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn thành phố. Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền từng bước đi vào nền nếp.



Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện hơn 7.800 cuộc giám sát, 123 cuộc phản biện, đồng thời phối hợp tổ chức trên 4.000 cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với hơn 300.000 lượt cử tri tham dự, thu hút trên 36.200 lượt ý kiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật vẫn còn chậm đổi mới; một số nơi trách nhiệm giải quyết những vấn đề nhân dân bức xúc chưa kịp thời. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cán bộ mắc sai phạm dẫn đến phải kỷ luật, đây là việc đáng tiếc cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong nhiệm kỳ tới.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, cán bộ Mặt trận phải nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, cán bộ Mặt trận phải nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác Dân vận, Mặt trận. Coi trọng kỷ luật, kỷ cương, tính tiền phong, gương mẫu; lấy chất lượng công việc là cơ sở đánh giá cán bộ; đấu tranh với các trường hợp nói nhiều, làm ít, chậm trễ công việc.

“Tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, góp phần thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, chăm lo tốt hơn đời sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân” – ông Trần Thanh Mẫn cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ IX đã hiệp thương danh sách 86 cán bộ tham gia Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1978) - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thới Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 – 2024./.