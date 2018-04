Cha bị điều chuyển, nhận án kỷ luật vì con trai thăng tiến “thần tốc“

Các ông Đinh Văn Thu, Lê Phước Thanh, Hà Quốc Phong đã nhận án kỷ luật hoặc bị điều chuyển do không gương mẫu trong việc bổ nhiệm con trai. Trong ảnh: Ông Lê Phước Thanh, Hà Quốc Phong , Đinh Văn Thu (từ trái qua) Sáng 11/4, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình xác nhận đã điều chuyển ông Hà Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Hới giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Bình, trong thời gian giữ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ông Hà Quốc Phong đã để vợ được tiếp nhận viên chức và được bổ nhiệm làm trưởng phòng Tổ chức Hành chính của trung tâm Công viên cây xanh không đúng quy định. Ảnh:Ông Hà Quốc Phong (trái) Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu (ảnh) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 694-QĐ/UBKTTW ngày 26/1/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tại kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, UBKT Trung ương đã kết luận, với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và trước đó là Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đinh Văn Thu có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Văn Thu chưa gương mẫu khi ký văn bản đề nghị bổ nhiệm con trai dù chưa được phê duyệt quy hoạch; để UBND tỉnh tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với con trai chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Tại kỳ họp thứ 21 và 22 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, cơ quan này kết luận, những vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Văn Thu là nghiêm trọng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Thu bằng hình thức cảnh cáo. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Trước trường hợp của ông Đinh Văn Thu, ông Lê Phước Thanh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam) cũng nhận án kỷ luật do không gương mẫu trong việc bổ nhiệm con trai. Trong ảnh: Ông Lê Phước Thanh (ảnh: Nhà đầu tư) Ngày 5/2/2018, sau khi họp xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật ông Lê Phước Thanh bằng hình thức kỷ luật cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Ban Bí thư nhận thấy: Với cương vị người đứng đầu, ông Lê Phước Thanh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016(Ảnh: Công an Nhân dân) Ông Lê Phước Thanh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (là con trai của ông Thanh) giữ các chức vụ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục; để UBND tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học Thạc sỹ tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước không đúng quy định.(Ảnh: Tuổi trẻ) Ban Bí thư nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Lê Phước Thanh, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. (Ảnh: Dân Việt) Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Lê Phước Thanh bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Trong ảnh: Ông Lê Phước Thanh (trái) và ông Lê Phước Hoài Bảo (phải)./.

