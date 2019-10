Hàng loạt Giám đốc Công an các tỉnh, thành được điều động, bổ nhiệm

Ngày 3/10, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được điều động, giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Đại tá Vũ Thanh Chương sinh năm 1968, quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Cũng trong chiều 3/10, tại tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Lê Quý Vương trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chúc mừng tân Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Vũ Thanh Chương (trái) và tân Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu (phải).

Trước đó, ngày 2/10, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Cùng ngày, tại Bắc Giang, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an được trao quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Trong ảnh: Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an - trao quyết định cho tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. (ảnh: CAND)

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt sinh năm 1965, quê quán xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, ông Nhựt là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre phụ trách công tác xây dựng lực lượng - hậu cần. (ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang)

Tại Tiền Giang, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Ngày 1/7/2019, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Hải Quân - Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Ngày 18/7/2019, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. (ảnh: Tiền Phong)

Cùng ngày 18/7, Đại tá Đoàn Minh Lý - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp được nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. (ảnh: KT)

Tháng 5/2019, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đối với Đại tá Phạm Văn Sơn- Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đầu tháng 4/2019, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (ảnh trái) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Ông Trịnh Ngọc Quyên là Phó Giáo sư - Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học an ninh.

Ngày 28/3/2019, Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh nhận quyết định giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. (ảnh: Người Lao động)

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã bổ nhiệm Đại tá Phạm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định hồi tháng 3/2019. Trong ảnh: Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn trao quyết định cho Đại tá Phạm Văn Long.