HĐND thành phố Đà Nẵng họp bất thường kiện toàn nhân sự

Chiều 19/10, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp bất thường về công tác nhân sự, tiến hành sơ kết hoạt động của HĐND thành phố giữa nhiệm kỳ và thông qua một số Nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tiến hành bỏ phiếu.

Ông Tô Văn Hùng vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Quang có đơn xin thôi việc và được cơ quan thẩm quyền xem xét.

HĐND thành phố cũng tiến hành bầu ông Nguyễn Thành Tiến, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố làm Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố (thay ông Tô Văn Hùng); ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND thành phố làm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

HĐND TP Đà Nẵng cũng tiến hành miễn nhiệm các Ủy viên UBND thành phố và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố. Các Ủy viên UBND thành phố vừa được bầu là: Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố (thay Đại tá Lê Văn Tam chờ nghỉ hưu); Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (thay ông Trần Văn Sơn được điều động sang làm Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy); Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (thay ông Lê Quang Nam được điều động làm Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.)

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Đà Nẵng cũng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án quan trọng. Đáng chú ý là đầu tư dự án cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý; điều chỉnh dự án nâng cấp, cải tạo các bãi tắm công cộng đảm bảo phục vụ nhân dân và du khách trong giờ cao điểm; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên tại Khu liên hợp Thể dục – Thể thao Hòa Xuân và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân vận động Hòa Xuân; Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng./.

Ông Nguyễn Thành Tiến (SN 1970), trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quy hoạch đô thị, từng công tác tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Phó Ban Đô thị HĐND thành phố. Ông Nguyễn Thành Tiến quê ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ông Tô Văn Hùng (SN 1976), Tiến sĩ Quy hoạch vùng và Đô thị, Đại học chuyên ngành Kiến trúc; Quê quán ở phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Tiên Huế.

Ông Trần Chí Cường (SN 1973), Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Đại học Ngoại ngữ; Quê quán ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (SN 1972), trình độ Thạc sỹ Kinh tế phát triển. Trước đó, ông Trần Phước Sơn từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, năm 2016 được điều sang làm Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (SN 1964), quê huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học An Ninh, cử nhân tiếng Anh. Trước khi được điều động làm Giám đốc Công an thành phố, ông Vũ Xuân Viên làm Cục trưởng Cục Tham mưu cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an./.