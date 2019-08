Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận làm Cục trưởng Cục An ninh kinh tế

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh kinh tế.



Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại Lễ Công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế giữ chức Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, từ ngày 1/9/2019.



Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh kinh tế xây dựng đơn vị dân chủ, đoàn kết nội bộ. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh kinh tế; trực tiếp tiến hành công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế; loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế, góp phần bảo vệ đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước...



Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tin tưởng, trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận và cán bộ Cục An ninh kinh tế sẽ đoàn kết, tiếp tục tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện chức năng, quản lý Nhà nước về an ninh kinh tế; đấu tranh với tội phạm kinh tế, loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế. Qua đó, góp phần bảo vệ đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế cũng ngày càng cao.



Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí phấn đấu, trưởng thành. Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận bày tỏ sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, đóng góp trí tuệ, công sức cùng Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh kinh tế và tập thể cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, với tinh thần trách nhiệm cao nhất../.