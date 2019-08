Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng làm việc với Tỉnh ủy Đăk Nông ​

Tiếp tục chuyến công tác tại Đăk Nông, chiều nay (9/8) Thường trực Ban Bí Thư TW Đảng Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh Đăk Nông.



Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đăk Nông sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 11.

Qua đó, giúp cho tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên các phương diện, lĩnh vực; an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được củng cố.

Từ tỉnh mới thành lập còn nhiều khó khăn, đến nay tốc độ tăng trưởng tăng đều qua các năm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 41 triệu đồng. Năm 2018, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.200 tỷ đồng, thu ngân sách đạt hơn 2.370 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 5,75% so với năm 2015... các nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kì 2015 – 2020 đề ra cơ bản đạt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc.

Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng cũng nêu ra những khó khăn, thách thức của Đăk Nông đang tồn tại. Trong đó, đối với 3 chỉ tiêu tỉnh phải phấn đấu quyết liệt đó là : Tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người và độ che phủ của rừng phải từng bước phải được cải thiện.

Cùng với đó, tỉnh Đăk Nông tiếp tục xác định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội gồm: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp khai thác bô xít – nhôm, luyện kim, hướng đến quy hoạch xây dựng tỉnh Đăk Nông đến năm 2035 tầm nhìn 2050; Phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chuỗi giá trị; Phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, có thương hiệu riêng.

Về công tác xây dựng Đảng, để tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Đắk Nông tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể hóa các nghị quyết Trung ương, triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; từ đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

“Đề nghị các đồng chí tập trung chuẩn bị cho đại hội các cấp, từ nay đến đại hội là thời điểm mà chúng ta phải làm, thì các thế lực thù địch cũng tập trung mà chống phá chúng ta, bao giờ cũng vậy nên chúng ta vừa phải làm tốt công tác xây dựng đảng, làm tốt công tác tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền, công tác bảo vệ an toàn. Những ý tưởng của các đồng chí làm về xây dựng đảng thì theo chúng tôi cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa, chú ý xây dựng cơ sở vì cơ sở xa chúng ta, địa bàn phức tạp, chúng ta phải làm tốt ở cơ sở thì mới phòng ngừa được”, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng yêu cầu./.