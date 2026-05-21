4 chế độ lái trên Hyundai Stargazer: Từ tiết kiệm đến bứt tốc chỉ trong 1 nút chạm

Thứ Năm, 11:15, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mẫu xe 7 chỗ trở nhiều người không chỉ có không gian rộng rãi, kiểu dáng mạnh mẽ mà còn có 4 tuỳ chọn lái, trong đó chế độ Sport đem lại khả năng bứt tốc mạnh mẽ hơn và đầy phấn khích.

Hyundai Stargazer vừa ra mắt phiên bản nâng cấp với những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế nội - ngoại thất và bổ sung trang bị, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc MPV. Dù sở hữu mức giá cạnh tranh, xe vẫn mang lại cảm giác cao cấp không kém gì các dòng xe tiền tỷ nhờ sự kết hợp giữa công nghệ và trải nghiệm lái thực tế. 

Hyundai Stargazer mới là một trong những mẫu xe phù hợp nhất dành cho người đề cao giá trị sử dụng thực tiễn, đi kèm mức giá hợp lý

Vận hành mạnh mẽ, an toàn

Hyundai Stargazer mới đã được cập nhật thiết kế, trở nên vuông vức, mạnh mẽ hơn. Điều này có thể thấy ở thiết kế đầu xe với nắp capo đặt cao, kèm lưới tản nhiệt hầm hố. Chi tiết này còn ấn tượng hơn với cách phối màu đen - bạc làm tăng dáng vẻ thể thao.

Điểm ấn tượng của Hyundai Stargazer mới nằm ở hệ thống vận hành với động cơ mạnh bậc nhất phân khúc, có công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Khi kết hợp với hộp số iVT (công nghệ hộp số CVT cải tiến độc quyền của Hyundai), xe mang đến trải nghiệm lái mượt mà, giảm độ trễ. 

Thực tế cầm lái cho thấy xe rất linh hoạt khi Hyundai đã thiết lập cho xe tới 4 chế độ lái - lần lượt là Eco, Sport, Smart và Normal, đáp ứng nhiều tình huống di chuyển khác nhau: Khi cần thong dong tiết kiệm có thể chọn Eco, nhưng khi cần bứt tốc, chế độ Sport sẽ tự động đẩy vòng tua lên 2.000 RPM, chân ga cũng nhạy bén tức thì.

Hộp số iVT là công nghệ hộp số CVT độc quyền do Hyundai cải tiến, sử dụng dây đai xích nhằm giảm độ trễ, tối ưu khả năng dẫn truyền động lực

Hệ thống treo dường như cũng được tinh chỉnh, mang đến trải nghiệm đầm chắc, đặc biệt phát huy tác dụng khi đi qua các đoạn đường xóc. Cảm nhận thực tế cho thấy xe dập tắt dao động rất dứt khoát, không mang lại cảm giác bồng bềnh - yếu tố quan trọng giúp hành khách ít bị say xe. 

Trong khi đó, người cầm lái cũng ít gặp mệt mỏi khi xe có vô lăng trợ lực, có lực siết biến thiên theo tốc độ: Vô lăng nhẹ nhàng khi đi tốc độ thấp, phù hợp len lỏi trong phố đông, nhưng sẽ siết chặt, đầm tay khi xe đạt tốc độ cao hơn trên cao tốc.

Hyundai Stargazer là mẫu xe có trang bị ADAS đầy đủ bậc nhất phân khúc B-MPV.

Không những vậy, Hyundai Stargazer mới còn có trang bị thuộc hàng đầy đủ nhất phân khúc với loạt tính năng ADAS. Trải nghiệm thực tế trên cao tốc cho thấy khi kích hoạt ga tự động thích ứng (SCC), hỗ trợ giữ làn và hỗ trợ định tâm làn đường (LKA - LFA), xe có thể tự động vận hành nhiều phần, người lái chỉ cần quan sát và sẵn sàng can thiệp, từ đó giúp những chuyến đi xa trở nên nhàn nhã và ít mất sức hơn.

Hệ thống an toàn của xe hoạt động nhạy bén, hữu ích khi di chuyển nội đô. Khi có xe bất ngờ tạt đầu hoặc xe phía trước phanh gấp, xe sẽ phát cảnh báo và tự động can thiệp phanh nếu khoảng cách quá sát. Với tổng cộng 8 cảm biến va chạm trước và sau xe, người lái có thể tự tin di chuyển giữa phố xá nội đô.

Không gian rộng rãi và tiện nghi thực dụng

Với trục cơ sở dài nhất phân khúc, Stargazer giải quyết tốt bài toán không gian. Thực tế, ngay cả người cao 1m85 vẫn có thể ngồi ở hàng ghế thứ 3 mà không bị gò bó, cả ở không gian trần và không gian để chân. Hàng ghế thứ 2 có độ ngả rất sâu, cho phép hành khách nghỉ ngơi thoải mái trong chuyến đi dài.

Đó là chưa kể đến loạt trang bị, tính năng cho thấy sự để tâm đến trải nghiệm người dùng. Đó là các chi tiết nhỏ như bàn gấp tích hợp rãnh sâu để điện thoại hoặc máy tính bảng, giúp hành khách giải trí thuận tiện, hoặc đề nổ từ xa để điều hòa hoạt động trước khi hành khách lên xe, hữu ích với những nơi thường xuyên nắng nóng như miền Nam. 

Thiết kế khu vực táp-lô cũng có sự thay đổi khi Hyundai mang đến cho Stargazer cặp màn hình 10,25 inch nối liền. Đi cùng đó, cụm phím điều khiển ở khu vực trung tâm cũng có thiết kế mới, sử dụng phối hợp giữa nút cảm ứng và phím chỉnh cơ, mang đến trải nghiệm tiện nghi và không kém phần hiện đại. Tổng thể nội thất cho thấy không gian tiện nghi, cao cấp tựa những mẫu xe đàn anh như Tucson hay Santa Fe.

So với các xe CUV 5 chỗ, MPV có lợi thế về khả năng đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau.

Một điều thú vị ít nhắc tới là nếu so sánh công năng sử dụng của Stargazer với một mẫu xe 5 chỗ, không gian rộng rãi và hàng ghế thứ 3 gập/mở linh hoạt sẽ là ưu điểm, trong khi vận hành và trải nghiệm lái không có quá nhiều khác biệt.

Chỉ với mức đầu tư từ 569 triệu đồng, Hyundai Stargazer mang lại giá trị vượt mong đợi. Đây là sự lựa chọn tối ưu cho những ai tìm kiếm một mẫu xe vừa có thiết kế đẹp, vừa sở hữu cấu hình động cơ mạnh mẽ và hệ thống an toàn chủ động tiên tiến nhất hiện nay, đáp ứng tốt việc phục vụ gia đình hay sử dụng làm xe dịch vụ.

Tuệ Minh/VOV.VN
Thị trường ô tô tăng tốc đón sóng du lịch hè, Hyundai Thành Công kích cầu mạnh
VOV.VN - Để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong mùa du lịch hè, Hyundai Thành Công đã tung ra chương trình ưu đãi lớn với mức hỗ trợ lên tới 220 triệu đồng.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 4/2026: Hilux vẫn chưa vượt được Ranger
VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu
VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

10 mẫu xe tiêu biểu được Consumer Reports đánh giá là lựa chọn tốt cho khách hàng
VOV.VN - Consumer Reports vừa công bố danh sách những mẫu xe tiêu biểu đầu năm 2026. Để được đứng tên trong danh sách "Lựa chọn hàng đầu" (Top Picks), mỗi “ ứng viên” từ các phân khúc dù là chủ chốt nhất cũng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe và thực tế.

Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe
VOV.VN - Tắt điều hoà trước khi tắt máy xe ô tô là một thói quen rất nhỏ tưởng chừng như không đáng bận tâm nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đế tuổi thọ của ắc quy, hệ thống điện và khả năng vận hành xe.

