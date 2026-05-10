Tắt điều hoà trước khi tắt máy ô tô: Thói quen nhỏ nhưng giúp tăng độ bền của xe

Chủ Nhật, 07:00, 10/05/2026
VOV.VN - Tắt điều hoà trước khi tắt máy xe ô tô là một thói quen rất nhỏ tưởng chừng như không đáng bận tâm nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đế tuổi thọ của ắc quy, hệ thống điện và khả năng vận hành xe.

Nhiều tài xế có thói quen tắt máy xe ngay khi vừa dừng bánh mà quên tắt điều hoà trước. Đây tưởng chừng là chi tiết nhỏ, nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ ắc quy, hệ thống điện và khả năng vận hành của xe. Theo các kỹ thuật viên ô tô, việc tắt điều hoà trước khi tắt máy không chỉ giúp bảo vệ động cơ mà còn hạn chế nhiều lỗi phát sinh tốn kém về lâu dài.

Điều hoà ô tô là một trong những hệ thống tiêu thụ điện năng lớn nhất trên xe. Nếu tài xế tắt máy khi điều hoà vẫn hoạt động, ở lần khởi động tiếp theo, hệ thống này sẽ tự kích hoạt lại ngay lập tức. Khi đó, ắc quy phải đồng thời cấp điện để đề nổ động cơ, quạt gió, máy nén lạnh và nhiều thiết bị điện khác. Việc tải điện tăng đột ngột như vậy cùng một lúc sẽ ảnh hưởng đến ắc quy, khiến nó nhanh xuống cấp, đặc biệt với những mẫu xe đã sử dụng nhiều năm hoặc thường xuyên di chuyển quãng ngắn.

Nhiều kỹ thuật viên khuyến cáo tài xế nên tắt chế độ A/C trước khi đến nơi khoảng chừng 1-2 phút,

Khi xe khởi động, nguồn điện cần được phân bổ ổn định để các hệ thống hoạt động đồng bộ. Nếu điều hoà bật sẵn ở nhiệt độ lạnh sâu, hệ thống điện sẽ phải chịu “sốc tải” ngay khi động cơ vừa nổ máy. Về lâu dài, điều này có thể khiến relay, cầu chì hoặc các chi tiết điện liên quan nhanh hao mòn hơn bình thường. Không ít trường hợp thực tế buổi sáng khi khởi động, xe khó nổ hơn, đề yếu hoặc nhanh hết ác quy có thể  xuất phát chính từ thói quen để điều hoà hoạt động khi tắt máy.

Một điểm đáng chú ý khác là máy nén điều hoà hoạt động nhờ công suất của động cơ. Nếu để điều hoà kích hoạt ngay khi xe vừa khởi động, động cơ sẽ phải “gánh” thêm tải trong lúc chưa đạt trạng thái vận hành ổn định. Điều này sẽ ảnh hưởng đến vận hành xe, đặc biệt ở những mẫu xe dung tích nhỏ hoặc xe đời cũ, nếu để ý sẽ thấy vòng tua máy có thể bị tụt nhẹ, xe rung hơn hoặc phản ứng ga chậm trong vài giây đầu tiên.

Máy nén điều hòa là bộ phận được thiết kế để đóng, ngắt trong quá trình vận hành, nên việc tắt máy khi điều hòa đang hoạt động tuy không gây hại ngay lập tức, nhưng nếu hệ thống liên tục phải làm việc ngay từ thời điểm vừa khởi động khi vòng tua động cơ và trạng thái vận hành chưa ổn định hoàn toàn, thì mức hao mòn tích lũy về lâu dài có thể tăng lên là ảnh hưởng đến độ bền máy nén.

Một điều đáng để tâm nữa là ngoài yếu tố kỹ thuật, việc tắt điều hoà trước vài phút còn giúp hệ thống thông gió làm khô hơi ẩm còn đọng lại trong dàn lạnh.

Nếu không tắt điều hoà trước thì theo thời gian, điều hoà có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, xuất hiện mùi khó chịu, nhất là trên những xe sử dụng lâu năm hoặc ít được vệ sinh hệ thống lạnh.

Thực tế cho thấy, việc tắt điều hoà trước khi tắt máy chỉ mất vài giây nhưng lại mang đến nhiều lợi ích lâu dài cho xe và cho chính sức khoẻ người sử dụng.

Còn khi bạn duy trì thói quen tắt điều hòa trước khi dừng xe nhưng vẫn để quạt gió chạy thêm một lúc, luồng không khí sẽ giúp giảm bớt độ ẩm còn lưu lại trong dàn lạnh, về lâu dài giúp hệ thống điều hòa sạch hơn, hạn chế mùi và duy trì khả năng vận hành ổn định, hạn chế việc ăn mòn dàn lạnh.

Nhiều kỹ thuật viên khuyến cáo tài xế nên tắt chế độ A/C trước khi đến nơi khoảng chừng 1-2 phút, nhưng vẫn để quạt gió hoạt động nhằm giúp hong khô dàn lạnh hiệu quả hơn.

Mặt khác, việc tắt điều hòa sớm trước khi ra khỏi xe còn giúp nhiệt độ trong cabin ổn định hơn và sớm trở lại trạng thái tương đồng trước khi dừng xe. Nhờ đó, cơ thể bạn có thời gian thích nghi tốt hơn với môi trường bên ngoài, hạn chế cảm giác chênh lệch nhiệt độ đột ngột khi bước xuống xe, nhất là trong những ngày nắng nóng có thể gây choáng váng khi đang từ môi trường lạnh bước ra, hoặc ngược lại với trời lạnh khi ngồi xe đang ấm mà nhiệt độ bên ngoài lại thấp.

Thực tế cho thấy, việc tắt điều hoà trước khi tắt máy chỉ mất vài giây nhưng lại mang đến nhiều lợi ích lâu dài cho xe và cho chính sức khoẻ người sử dụng. Thói quen này không chỉ giúp giảm tải cho ắc quy, bảo vệ hệ thống điện mà còn hỗ trợ điều hoà vận hành ổn định, hạn chế mùi hôi và kéo dài tuổi thọ các linh kiện, hạn chế tác nhân gây mùi hôi khó chịu cho xe trong quá trình sử dụng lâu dài.

Với ô tô, nhiều hỏng hóc lớn thường bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ bị bỏ quên trong quá trình sử dụng hằng ngày. Vì vậy, khi tạo một thói quen tưởng chừng như đơn giản đôi khi lại là cách tiết kiệm chi phí vận hành hiệu quả nhất.

Tuệ Minh/VOV.VN
