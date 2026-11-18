Cadillac Cimarron - Khi Cadillac biến Chevrolet thành xe sang

Ra mắt năm 1982, Cadillac Cimarron là một trong những ví dụ điển hình cho chiến lược đổi logo thiếu thuyết phục của General Motors. Mẫu sedan này được phát triển dựa trên Chevrolet Cavalier, với tham vọng cạnh tranh BMW 3-Series và Mercedes-Benz 190E.

Cadillac Cimarron là một trong những ví dụ điển hình cho chiến lược đổi logo thiếu thuyết phục

Tuy nhiên, những thay đổi chủ yếu chỉ nằm ở lưới tản nhiệt, các chi tiết mạ chrome, đèn hậu, bộ mâm hợp kim và một số trang bị nội thất. Xe có ghế bọc da, vật liệu trang trí giả nhôm hoặc gỗ cùng trang bị tiêu chuẩn phong phú hơn.

Vấn đề lớn nhất nằm ở giá bán. Cadillac Cimarron có giá khởi điểm khoảng 12.000 USD vào năm 1982, trong khi Chevrolet Cavalier chỉ có giá khoảng 7.000 USD. Mức chênh lệch lớn nhưng khác biệt về bản chất sản phẩm không đủ thuyết phục khách hàng.

Honda Crossroad - Land Rover Discovery khoác logo Nhật Bản

Honda Crossroad đời 1993 là một trường hợp đặc biệt khi đây thực chất là Land Rover Discovery Series I được thay logo để bán tại thị trường Nhật Bản. Mẫu SUV này giữ nguyên gần như toàn bộ thiết kế ngoại thất, nội thất, động cơ V8, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và khung gầm rời của Land Rover.

Đáng chú ý, Crossroad là mẫu Honda duy nhất từng được trang bị động cơ V8. Xe có hai cấu hình thân xe 3 cửa với 5 chỗ ngồi và 5 cửa với 7 chỗ ngồi.

Dù sở hữu khả năng off-road của một chiếc Discovery, Honda Crossroad lại không tạo được sức hút đáng kể. Người tiêu dùng Nhật Bản khó chấp nhận một mẫu xe mang logo Honda nhưng có nguồn gốc hoàn toàn từ thương hiệu Anh Quốc.

Kia Elan - Lotus Elan mang thương hiệu Hàn Quốc

Năm 1996, Kia quyết định tham gia phân khúc xe thể thao với Kia Elan, phát triển từ Lotus Elan M100 sau khi mua lại dây chuyền sản xuất và quyền sử dụng thiết kế từ Lotus.

So với nguyên bản, Kia Elan chỉ có một số thay đổi như cụm đèn hậu, bộ mâm và hệ thống treo được điều chỉnh để tăng khoảng sáng gầm. Xe vẫn giữ thân vỏ composite sợi thủy tinh và khung gầm dạng xương sống bằng thép. Điểm khác biệt đáng kể nằm ở động cơ. Thay vì sử dụng động cơ Isuzu trên Lotus Elan, phiên bản Kia được trang bị máy 1.8L hút khí tự nhiên do hãng tự phát triển.

Tuy nhiên, mức giá 27,5 triệu won khiến Kia Elan trở thành một trong những mẫu xe đắt nhất thị trường Hàn Quốc thời điểm đó. Doanh số không đạt kỳ vọng, khiến dự án xe thể thao này không thể tạo được dấu ấn thương mại.

Lancia Flavia Convertible - Xe Mỹ đội lốt thương hiệu Italy

Sau khi Fiat mua cổ phần Chrysler năm 2009, hãng xe Italy tìm cách mở rộng danh mục sản phẩm Lancia bằng cách tận dụng các mẫu xe sẵn có từ thương hiệu Mỹ.

Một trong những sản phẩm gây tranh cãi nhất là Lancia Flavia Convertible 2012, thực chất được phát triển từ Chrysler 200 Convertible. Những thay đổi trên xe khá hạn chế, chủ yếu tập trung vào lưới tản nhiệt và logo Lancia. Mẫu xe gần như giữ nguyên thiết kế, công nghệ và đặc trưng của một chiếc xe mui trần Mỹ. Việc sử dụng tên Flavia vốn gắn liền với lịch sử thương hiệu Lancia càng khiến dự án gây thất vọng với những người yêu xe Italy.

Không tạo được sức hút tại châu Âu, Flavia Convertible bị khai tử vào năm 2014. Đây cũng là một phần trong chiến lược mở rộng sản phẩm thiếu hiệu quả của Lancia thời kỳ đó.

Aston Martin Cygnet - Xe đô thị Toyota có giá đắt gấp ba

Aston Martin Cygnet ra mắt năm 2011 có lẽ là trường hợp gây bất ngờ nhất trong danh sách. Thay vì phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới, hãng xe Anh Quốc đã sử dụng Toyota iQ làm nền tảng để tạo ra một chiếc xe đô thị hạng sang.

Aston Martin đã thay đổi đáng kể diện mạo bên ngoài với lưới tản nhiệt đặc trưng, cản trước thiết kế lại, các khe gió trang trí, ốp sườn và cụm đèn hậu riêng. Khoang nội thất cũng được nâng cấp với da cao cấp khâu thủ công và vật liệu Alcantara.

Tuy nhiên, hệ truyền động gần như không thay đổi. Cygnet sử dụng động cơ 4 xi-lanh dung tích 1.3L, dẫn động cầu trước thông qua hộp số CVT.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất là giá bán khoảng 30.000 bảng Anh, cao gấp ba lần Toyota iQ. Trên thực tế, Aston Martin phát triển Cygnet một phần nhằm đáp ứng các quy định về mức phát thải trung bình của đội xe tại Liên minh châu Âu.

Dù vậy, mẫu xe không đạt mục tiêu thương mại và nhanh chóng bị dừng sản xuất. Năm 2018, bộ phận Q của Aston Martin thậm chí còn tạo ra một chiếc Cygnet độc bản sử dụng động cơ V8 430 mã lực lấy từ Vantage, biến mẫu xe đô thị nhỏ bé thành một chiếc xe hiệu suất cao đặc biệt.