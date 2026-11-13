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Ý nghĩa của các chấm đỏ và vàng trên lốp ô tô

Thứ Sáu, 07:00, 13/11/2026
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VOV.VN - Những chấm sơn màu đỏ và vàng xuất hiện trên thành lốp ô tô mới không đơn thuần là dấu hiệu nhận diện của nhà sản xuất. Chúng có vai trò quan trọng trong quá trình lắp đặt, cân bằng bánh xe, góp phần hạn chế rung lắc và giúp xe vận hành êm ái hơn.

Khi thay lốp ô tô mới, ngoài chi phí phải bỏ ra, chủ xe có thể nhận thấy sự khác biệt về độ bám đường hoặc cảm giác êm ái khi di chuyển. Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ thường ít được chú ý là những chấm sơn màu đỏ và vàng xuất hiện trên thành lốp.

Y nghia cua cac cham do va vang tren lop o to hinh anh 1
Mỗi chấm màu trên lốp ô tô đều có ý nghĩa nhất định.

Khác với các vạch màu trên bề mặt lốp, mỗi dấu màu đều có ý nghĩa riêng, giúp kỹ thuật viên lựa chọn vị trí lắp lốp phù hợp với vành xe. Tuy nhiên, những chấm màu này có ý nghĩa nhất định đối với kỹ thuật viên khi lắp lốp vào vành xe. Chúng giúp xác định vị trí phù hợp giữa lốp và vành, hỗ trợ quá trình cân bằng bánh xe và hạn chế rung động khi xe di chuyển, độ bám đường và về độ êm ái khi di chuyển trên đường.

Thông thường, chấm vàng đánh dấu vị trí nhẹ nhất của lốp, được xác định trong quá trình kiểm tra tại nhà máy. Trong khi đó, chấm đỏ cho biết vị trí có mức biến thiên lực hướng tâm lớn nhất khi lốp chịu tải. Tuy nhiên, cách sử dụng màu sắc có thể khác nhau tùy theo quy định của từng nhà sản xuất. Dưới đây là giải thích ngắn gọn về từng chấm và ý nghĩa của chúng.

Chấm vàng đánh dấu vị trí nhẹ nhất của lốp

Y nghia cua cac cham do va vang tren lop o to hinh anh 2

Trong hai loại ký hiệu, chấm vàng có ý nghĩa dễ hiểu hơn. Mặc dù lốp ô tô được thiết kế với hình dạng gần như đối xứng hoàn toàn, khối lượng vật liệu vẫn có thể phân bố không đồng đều tại các vị trí trên chu vi lốp.

Sự chênh lệch này tồn tại ngay cả trên những dòng lốp hiện đại, được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến. Để hỗ trợ việc lắp đặt, nhà sản xuất đánh dấu vị trí nhẹ nhất của lốp bằng một chấm sơn màu vàng.

Vậy tại sao phải xác định vị trí này? Trên nhiều loại bánh xe, khu vực van bơm hơi thường được xem là vị trí có khối lượng lớn hơn. Khi lắp lốp, kỹ thuật viên có thể căn chỉnh chấm vàng trùng với van để phần nhẹ nhất của lốp nằm tại vị trí nặng hơn của vành.

Cách lắp này giúp bù trừ phần nào sự chênh lệch khối lượng giữa hai bộ phận, qua đó hỗ trợ quá trình cân bằng bánh xe. Nhờ vậy, kỹ thuật viên có thể giảm số lần điều chỉnh, hạn chế lượng chì cân bằng cần bổ sung và rút ngắn thời gian lắp đặt.

Chấm đỏ liên quan đến độ rung của bánh xe

So với chấm vàng, ý nghĩa của chấm đỏ phức tạp hơn vì liên quan đến đặc tính của lốp khi chịu tải.

Khi ô tô di chuyển, lốp liên tục quay và biến dạng dưới tác động của trọng lượng xe. Trong quá trình này, lực hướng tâm không hoàn toàn đồng đều tại mọi vị trí trên chu vi lốp. Hiện tượng này được gọi là biến thiên lực hướng tâm (Radial Force Variation - RFV).

Chấm đỏ đánh dấu vị trí có mức biến thiên lực hướng tâm lớn nhất. Đây cũng là vị trí có thể góp phần gây rung động khi bánh xe quay nếu không được căn chỉnh phù hợp.

Đôi khi, chấm đỏ được gọi là điểm cao nhất của lốp. Tuy nhiên, cách gọi này chưa thực sự chính xác bởi ký hiệu không đơn thuần phản ánh hình dạng của lốp khi chưa chịu tải, mà còn liên quan đến đặc tính biến dạng của lốp trong quá trình vận hành.

Y nghia cua cac cham do va vang tren lop o to hinh anh 3

Để hạn chế rung động, kỹ thuật viên có thể xác định vị trí có độ đảo hướng tâm nhỏ nhất của vành xe. Vị trí này thường được nhà sản xuất đánh dấu bằng một vạch màu hoặc dấu khía.

Khi lắp lốp, việc căn chỉnh chấm đỏ với vị trí tương ứng trên vành có thể giúp giảm sai lệch giữa hai bộ phận, qua đó hạn chế rung lắc và cải thiện độ êm ái khi xe di chuyển.

Theo kinh nghiệm của một người từng quản lý một cửa hàng chuyên về lốp và bánh xe, chấm đỏ có thể quan trọng hơn chấm vàng trong một số trường hợp. Nếu căn chỉnh chấm đỏ không phù hợp, bánh xe có thể gây rung động và ảnh hưởng đến sự thoải mái của người ngồi trong cabin nhiều hơn so với việc đặt sai vị trí chấm vàng.

Tuy nhiên, dù căn chỉnh theo dấu màu nào, bánh xe vẫn cần được kiểm tra bằng thiết bị cân bằng chuyên dụng sau khi lắp đặt. Kỹ thuật viên sẽ bổ sung chì cân bằng khi cần thiết để bảo đảm bánh xe vận hành ổn định.

Ngay cả với những hệ thống thay lốp tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công đoạn cân bằng và bổ sung đối trọng vẫn cần được thực hiện tùy theo tình trạng thực tế của bánh xe.

Tuệ Minh/VOV.VN
Theo Carscoops
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