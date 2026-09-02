5 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất khi mua xe SUV cũ

Có thể nói, hai yếu tố quan trọng nhất của xe SUV cũ là bảo hành và độ tin cậy. Theo thời gian và số km đã đi, xe sẽ phát sinh vấn đề và cần bảo dưỡng, sửa chữa, tất cả những điều này có thể làm mất đi lý do mua xe cũ là lựa chọn hợp lý. Để tiết kiệm tối đa chi phí, bạn nên cân nhắc những thương hiệu SUV đáng tin cậy và ít gặp sự cố nhất. Dưới đây là năm thương hiệu xe đáng tin cậy nhất để bạn cân nhắc nếu đang mua một chiếc SUV đã qua sử dụng.

Toyota và Subaru nổi bật về độ bền

Toyota đứng đầu danh sách và tiếp tục duy trì danh tiếng về độ tin cậy. Bảng xếp hạng mới nhất của Consumer Reports đưa Toyota lên vị trí số một, sau khi Subaru từng đứng đầu vào năm trước. Kết quả được xây dựng từ dữ liệu của gần 380.000 xe thuộc 25 đời xe, trải dài từ năm 2000 đến một số mẫu xe đời 2026.

Dữ liệu từ RepairPal cũng củng cố lợi thế của Toyota. Chi phí duy trì trung bình của xe Toyota vào khoảng 441 USD mỗi năm, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 652 USD của các thương hiệu được hệ thống này theo dõi. Toyota đạt 4/5 điểm về độ tin cậy, nằm trong nhóm 25% thương hiệu có kết quả tốt nhất.

Xe SUV cũ của Toyota và Subaru nổi bật về độ bền.

Đối với người mua SUV cũ, Toyota RAV4, Highlander và 4Runner là những lựa chọn nổi bật. Riêng RAV4 có chi phí bảo dưỡng trong 10 năm được CarEdge ước tính khoảng 6.004 USD, thấp hơn mức 7.636 USD của Honda CR-V trong cùng khoảng thời gian.

Subaru đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của Consumer Reports. Đây là sự thay đổi vị trí so với năm trước, khi Subaru đứng đầu còn Toyota xếp sau. Theo RepairPal, chi phí bảo dưỡng trung bình của Subaru khoảng 617 USD mỗi năm, thấp hơn mức trung bình 652 USD của toàn bộ các thương hiệu được theo dõi. Tuy nhiên, Subaru chỉ đạt 3,5/5 điểm và đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng của RepairPal, với khoảng 13% khả năng một lần sửa chữa bất kỳ được đánh giá là nghiêm trọng.

Ở cấp độ từng mẫu xe, Subaru Outback có chi phí bảo dưỡng và sửa chữa trong 10 năm khoảng 8.633 USD, trong khi Forester là 8.609 USD. Hai con số này chỉ thấp hơn một chút so với mức trung bình của phân khúc SUV.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở khả năng sử dụng lâu dài. Theo dữ liệu iSeeCars được Torque News dẫn lại, một chiếc SUV trung bình có 15% khả năng đạt mốc 250.000 dặm. Subaru Outback đạt tỷ lệ 22,3%, tương đương khoảng 1,5 lần mức trung bình của phân khúc. Outback và Crosstrek vì vậy được đánh giá là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường Subaru đã qua sử dụng, đồng thời hầu hết các phiên bản đều có hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. (SlashGear⁠)

Lexus, Honda và Mazda cũng đáng cân nhắc

Lexus đứng thứ ba trong danh sách và là thương hiệu xe sang duy nhất góp mặt. Lợi thế của Lexus đến từ mối liên hệ kỹ thuật chặt chẽ với Toyota, nhưng thương hiệu này mang đến không gian nội thất cao cấp và trải nghiệm sang trọng hơn.

CarEdge ước tính chi phí bảo dưỡng và sửa chữa trung bình của một chiếc Lexus trong 10 năm đầu khoảng 7.110 USD, thấp hơn 5.429 USD so với mức trung bình của các thương hiệu xe sang. Lexus cũng đứng đầu Nghiên cứu Độ tin cậy Xe tại Mỹ năm 2025 của J.D. Power và đây là năm thứ ba liên tiếp thương hiệu này giữ vị trí dẫn đầu.

Với mẫu SUV bán chạy nhất của hãng, Lexus RX 350, chi phí bảo dưỡng trong 10 năm được CarEdge ước tính khoảng 7.840 USD, thấp hơn 6.515 USD so với mức trung bình của SUV hạng sang. Lexus RX cũng có lợi thế về nguồn cung xe cũ bởi mẫu xe này đã được bán từ năm 1998 và vẫn là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu.

Honda đứng thứ tư trong bảng xếp hạng Consumer Reports. Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa trung bình trong 10 năm của Honda được CarEdge ước tính khoảng 6.799 USD, thấp hơn 2.172 USD so với mức trung bình của toàn ngành. Khả năng phát sinh một lần sửa chữa lớn trong khoảng thời gian này vào khoảng 19,95%.

Honda CR-V cũng có kết quả khá tốt với chi phí bảo dưỡng 10 năm khoảng 7.636 USD, thấp hơn 876 USD so với mức trung bình của SUV. RepairPal chấm Honda 4/5 điểm về độ tin cậy, đồng thời xếp thương hiệu này đứng đầu trong số 32 hãng được theo dõi.

Dữ liệu từ iSeeCars còn cho thấy Honda đứng thứ ba trong số các thương hiệu có khả năng đạt 250.000 dặm, chỉ sau Toyota và Lexus. Honda cũng là một trong bốn thương hiệu vượt mức trung bình của toàn ngành về khả năng đạt quãng đường này, với lợi thế được cho là đến nhiều từ dòng SUV và xe bán tải.

Mazda hoàn thiện danh sách ở vị trí thứ năm. Dù không lọt vào top 5 thương hiệu xe mới đáng tin cậy của Consumer Reports, Mazda lại có kết quả nổi bật trong phân tích riêng dành cho xe cũ, đặc biệt khi dữ liệu tập trung vào những chiếc xe đã có tuổi đời và số kilomet sử dụng cao.

Trong Nghiên cứu Độ tin cậy Xe tại Mỹ năm 2025 của J.D. Power, Mazda đứng thứ hai trong nhóm thương hiệu phổ thông với 161 vấn đề trên 100 xe, chỉ đứng sau Buick và nhỉnh hơn Toyota với 162 vấn đề.

RepairPal ước tính một chiếc Mazda có chi phí sửa chữa trung bình khoảng 462 USD mỗi năm và chỉ 10% khả năng gặp một lần sửa chữa nghiêm trọng. Mazda đạt 4/5 điểm và đứng thứ năm trong số 32 thương hiệu được RepairPal theo dõi.

Mẫu CX-5 thậm chí còn có kết quả tốt hơn. Chi phí sửa chữa trung bình của CX-5 khoảng 402 USD mỗi năm, thấp hơn mức 485 USD của SUV cỡ trung nói chung. Tỷ lệ sửa chữa nghiêm trọng của CX-5 là 8,1%, thấp hơn đáng kể mức 13,5% của phân khúc. RepairPal chấm mẫu xe này 4,5/5 điểm về độ tin cậy.

CarEdge ước tính CX-5 có tổng chi phí bảo dưỡng khoảng 7.906 USD trong 10 năm, thấp hơn 606 USD so với mức trung bình của SUV. Mẫu xe này cũng giữ giá khá tốt, giúp CX-5 trở thành lựa chọn đáng chú ý với những người muốn tìm một chiếc SUV cũ đáng tin cậy nhưng không muốn trả mức giá cao như Toyota hoặc Honda.

Nhìn chung, không có thương hiệu nào có thể đảm bảo một chiếc SUV cũ sẽ hoàn toàn không gặp sự cố. Độ tin cậy thực tế còn phụ thuộc vào đời xe, phiên bản, động cơ, hộp số, lịch sử bảo dưỡng, số kilomet đã đi và điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, khi tổng hợp dữ liệu từ Consumer Reports, iSeeCars, CarEdge, RepairPal, Edmunds, Torque News và J.D. Power, Toyota, Subaru, Lexus, Honda và Mazda là 5 thương hiệu nổi bật mà người mua SUV cũ nên cân nhắc.