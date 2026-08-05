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Toyota tiếp tục là hãng xe bán chạy nhất thế giới, giữ ngôi vương suốt 7 năm

Thứ Tư, 16:00, 05/08/2026
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VOV.VN - Toyota tiếp tục khẳng định vị thế số một của ngành ô tô toàn cầu, tập đoàn Nhật Bản vẫn bỏ xa Volkswagen để nối dài kỷ lục thống trị doanh số toàn cầu sang năm thứ 7 liên tiếp.

Toyota tiếp tục dẫn đầu doanh số ô tô toàn cầu

Toyota Motor tiếp tục là nhà sản xuất ô tô có doanh số lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2026 với khoảng 5,39 triệu xe được bán ra trên toàn cầu, bao gồm các thương hiệu Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino. Kết quả này giúp hãng xe Nhật Bản giữ vững vị trí số một thế giới trong 7 năm liên tiếp, tiếp tục vượt qua đối thủ lớn nhất là Volkswagen Group.

Mặc dù vẫn duy trì vị trí dẫn đầu, doanh số của Toyota đã giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên trong hai năm cả doanh số và sản lượng toàn cầu của hãng cùng sụt giảm trong nửa đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu yếu tại Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới cùng với quá trình chuyển đổi sang thế hệ mới của mẫu SUV bán chạy RAV4. Chỉ riêng trong tháng 6, doanh số toàn cầu của tập đoàn Toyota giảm 1,1% xuống còn 926.688 chiếc, trong khi sản lượng toàn cầu tăng 2,2% lên 984.408 chiếc.

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Toyota Motor tiếp tục là nhà sản xuất ô tô có doanh số lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2026 với khoảng 5,39 triệu xe được bán ra trên toàn cầu

Do những gián đoạn về logistics bắt nguồn từ tình hình Trung Đông cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sản lượng toàn cầu của tập đoàn Toyota đã giảm nhẹ 0,3% xuống còn 5,51 triệu xe trong nửa đầu năm. Riêng Toyota chứng kiến ​​xuất khẩu từ Nhật Bản sang Trung Đông giảm 36% xuống còn 104.093 xe.

Doanh số bán hàng ở nước ngoài của tập đoàn giảm 4,5% xuống còn 4,30 triệu xe, trong khi doanh số bán hàng trong nước đạt 1,10 triệu chiếc, tăng 4,4%, nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của mẫu xe điện bZ4X mới.

Doanh số bán xe điện toàn cầu của Toyota, dẫn đầu là xe Hybrid, tăng 9,1% lên 2,71 triệu xe, trong khi doanh số bán xe điện tăng khoảng 2,4 lần lên 193.172 xe, cả hai đều đạt mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm.

Thị trường Trung Quốc tạo áp lực lớn lên Toyota

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gây nhiều khó khăn cho Toyota khi doanh số giảm mạnh do sức cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu xe điện nội địa như BYD và nhiều hãng sản xuất Trung Quốc khác. Doanh số bán hàng tại Trung Quốc giảm 17,1% xuống còn 694.670 chiếc.

Bên cạnh đó, doanh số tại một số khu vực như Trung Đông, châu Đại Dương và Mỹ Latinh cũng ghi nhận xu hướng giảm cụ thể khu vực Trung Đông chứng kiến ​​mức giảm 21,6% xuống còn 218.855 xe. Doanh số bán hàng tại Bắc Mỹ tăng nhẹ 0,9% lên 1,45 triệu xe, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với xe Hybrid.

Sự mất cân bằng giữa các thị trường khiến tổng doanh số toàn cầu của Toyota suy giảm bất chấp kết quả tích cực tại quê nhà Nhật Bản. 

Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 7/2026 đạt 7.084 xe (bao gồm xe Lexus), tăng 6% so với tháng 6/2026.

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Toyota Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Nhật tại Việt Nam trong tháng 7/2026

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 6.871 xe, bao gồm 1.907 xe lắp ráp trong nước và 4.964 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Từ đó nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên 43.753 xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong tháng 7/2026, các xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức doanh số với 1.233 xe bán ra. Kết quả này cho thấy xu hướng của khách hàng Việt Nam đang chuyển dịch sang dòng xe Hybrid Electric với nhiều lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu hay sự thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục bán ra 213 xe trong tháng 7, nâng doanh số 7 tháng của năm 2026 lên 1.472 xe, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng hơn 17.500 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường. 

Trong tháng 7/2026, mẫu xe chủ chốt Yaris Cross vươn lên dẫn đầu doanh số của TMV với 1.781 xe bán ra. Xếp thứ hai là Innova Cross đạt 1.046 xe. Đáng chú ý, mẫu xe Hilux tiếp tục được khách hàng yêu mến và tin tưởng lựa chọn với 718 xe được giao tới tay khách hàng, khẳng định sức hút mạnh mẽ của Hilux hoàn toàn mới 2026.

Cuộc đua ngôi vương ngày càng khốc liệt

Dù vẫn là hãng xe bán chạy nhất thế giới, Toyota đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc cũng như sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô sang phương tiện điện hóa.

Giới phân tích cho rằng Toyota vẫn sở hữu lợi thế lớn nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, hệ thống sản xuất quy mô toàn cầu và vị thế dẫn đầu trong công nghệ Hybrid. Tuy nhiên, để duy trì khoảng cách với các đối thủ trong những năm tới, hãng sẽ cần đẩy nhanh chiến lược phát triển xe điện và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, đặc biệt tại Trung Quốc. 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Nikkei Asia
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