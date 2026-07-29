BMW X5 bản đặc biệt: Rộng hơn "đàn anh" X7, không gian chuẩn xe sang

BMW X5 LWB mới dài hơn cả X7 về trục cơ sở

BMW đã chính thức trình làng X5 và iX5 Long Wheelbase, những phiên bản được phát triển riêng cho khách hàng Trung Quốc. Đây là thế hệ X5 mới nhất mang mã G65 trên thị trường toàn cầu, trong khi bản kéo dài dành cho Trung Quốc mang mã G78.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở chiều dài cơ sở. BMW kéo dài khoảng cách giữa hai trục thêm 130 mm, lên mức 3.165 mm. Con số này thậm chí vượt chiều dài cơ sở của BMW X7, giúp X5 LWB trở thành một mẫu SUV có không gian hàng ghế sau đặc biệt rộng rãi.

Toàn bộ phần chiều dài bổ sung chủ yếu được dành cho khoang hành khách phía sau. Cửa sau được kéo dài đáng kể, trong khi thiết kế tổng thể vẫn giữ được tỷ lệ cân đối của X5. Chiều dài toàn xe đạt 5.124 mm, đưa mẫu SUV này vượt mốc 5 mét.

Việc BMW tiếp tục phát triển X5 trục cơ sở dài cho Trung Quốc không phải điều bất ngờ. Thị trường này đặc biệt ưa chuộng những mẫu sedan và SUV hạng sang có hàng ghế sau rộng rãi, bởi nhiều khách hàng thường sử dụng xe với tài xế riêng.

X5 LWB vẫn mang thiết kế Neue Klasse nhưng có nhiều thay đổi riêng

BMW X5 LWB duy trì ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse của thế hệ X5 mới, nhưng phần đầu xe được điều chỉnh để tạo sự khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Đáng chú ý, lưới tản nhiệt Iconic Glow phát sáng vẫn xuất hiện nhưng cụm đèn chiếu sáng phía trước không sử dụng đồ họa hình chữ X gây tranh cãi như trên X5 tiêu chuẩn. Thay vào đó, đèn sử dụng các dải LED chéo, dù tổng thể vẫn gợi liên tưởng đến chữ X.

Ở phía sau, BMW cũng thay đổi thiết kế cản và các chi tiết nhận diện để tạo dấu ấn riêng cho phiên bản dành cho Trung Quốc. Phần cửa sau lớn hơn là điểm dễ nhận thấy nhất khi quan sát xe từ bên hông.

Không gian nội thất mới là nơi X5 LWB tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Chiều dài cơ sở tăng thêm 130 mm giúp hành khách phía sau có nhiều khoảng để chân hơn, đồng thời tạo cảm giác thoải mái và cao cấp hơn. Một trong những trang bị đáng chú ý là màn hình giải trí 8K dành cho hành khách phía sau. Đây là trang bị hướng trực tiếp tới nhóm khách hàng Trung Quốc coi hàng ghế sau là một không gian thư giãn và làm việc quan trọng trên xe.

BMW cũng cho biết X5 và iX5 Long Wheelbase được phát triển với nhiều công nghệ phù hợp với thị trường Trung Quốc. Các mẫu xe được sản xuất tại nhà máy liên doanh BMW Brilliance ở Thẩm Dương, thay vì nhà máy Spartanburg tại Mỹ.

BMW iX5 LWB có phạm vi hoạt động hơn 1.000 km theo CLTC

Bên cạnh X5 sử dụng động cơ đốt trong, BMW còn giới thiệu iX5 Long Wheelbase chạy hoàn toàn bằng điện. Mẫu xe này kết hợp không gian rộng hơn với hệ truyền động điện thuộc thế hệ Neue Klasse.

Đáng chú ý, iX5 LWB được công bố có phạm vi hoạt động hơn 1.000 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Đây là con số rất lớn nếu so với nhiều mẫu SUV điện hiện nay, dù phạm vi CLTC thường cao hơn đáng kể so với các tiêu chuẩn thử nghiệm khác và không nên xem là quãng đường thực tế trong mọi điều kiện vận hành.

BMW dự kiến đưa X5 và iX5 Long Wheelbase vào thị trường Trung Quốc từ đầu năm 2027. Hiện hãng chưa công bố kế hoạch bán hai phiên bản này tại châu Âu hay Mỹ. Một số báo cáo cho rằng phiên bản trục cơ sở dài có thể được đưa tới Ấn Độ, nhưng đây chưa phải thông tin được BMW xác nhận chính thức.

Việc BMW kéo dài X5 thêm 130 mm cho thấy hãng đang tiếp tục ưu tiên thị trường Trung Quốc bằng những sản phẩm được thiết kế riêng theo nhu cầu địa phương. Với không gian hàng ghế sau rộng rãi, chiều dài cơ sở thậm chí vượt X7 và phiên bản iX5 có phạm vi hoạt động hơn 1.000 km theo CLTC, X5 LWB hứa hẹn trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng sang tại Trung Quốc.