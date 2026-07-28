Các phụ kiện được lắp thêm cho ô tô không bị phạt và trượt đăng kiểm

Theo quy định tại Thông tư 30/2026 (có hiệu lực từ 1/7/2026), việc lắp đặt thêm phụ kiện hoặc thay đổi chi tiết xe ô tô không bị coi là cải tạo nếu sử dụng linh kiện chính hãng do nhà sản xuất cung cấp. Chủ xe không cần làm thủ tục thiết kế, cải tạo hay kiểm định lại.

Cùng điểm qua các hạng mục lắp thêm hoặc thay thế không bị coi là cải tạo xe, ví dụ như phụ kiện nội, ngoại thất, thùng xe bán tải:

Phụ kiện ngoại thất: Lắp cản trước/sau, lưới tản nhiệt, cánh lướt gió, bậc lên xuống, đai bảo hiểm đèn từ nhà sản xuất.

Thiết bị nội thất: Lắp đặt thêm các trang thiết bị thông thường (camera, màn hình, loa, cảm biến) bên trong khoang hành khách.

Thùng xe bán tải (Pickup): Lắp/tháo nắp che khoang hàng, hoặc lắp thêm bậc bước chân.

Thùng xe tải: Bịt kín/thay đổi kết cấu cánh cửa thùng, thay tôn bọc, bọc thêm tôn khung mui, hoặc lắp thêm nắp chắn bụi.

Việc lắp đặt thêm hoặc tháo bỏ bậc bước chân lên xuống, ốp trang trí ống xả, ống hút gió, đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, đèn sương mù theo TCVN 6978:2001, mui gió, nhưng không làm thay đổi kích thước bao xe, cũng không bị coi là cải tạo xe. (Ảnh minh họa: KT)

Tuy nhiên, sau khi lắp các trang bị nêu trên, xe phải có kích thước bao (dài, rộng, cao) không vượt quá 100mm so với thông số tương ứng ban đầu trên thông báo miễn kiểm tra, hoặc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu, hoặc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp, hoặc giấy chứng nhận xe cải tạo.

Đồng thời, trọng lượng cơ bản của xe không được vượt quá sai số cho phép theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Theo đó các trường hợp xe cơ giới thay đổi một số kết cấu thùng hàng như bịt kín hay thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng, thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại; bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ; lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp chắn bụi cho thùng chở hàng của ôtô tải tự đổ, rơ-moóc tải tự đổ, sơ mi rơ-moóc tải tự đổ; lắp thay thế hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của ô tô pickup, cũng không được coi là cải tạo.

Một số trang bị khác lắp đặt thêm vào ô tô, cải tạo xe khi lắp thêm hoặc tháo bỏ, như giá nóc của ô tô con được cung cấp và công bố bởi nhà sản xuất; thanh trang trí thùng hàng, thanh thể thao, nắp che khoang chở hàng, nắp che khoang hành lý đối với ô tô pickup được cung cấp và công bố bởi nhà sản xuất…

Thùng xe bán tải (Pickup): Lắp/tháo nắp che khoang hàng, hoặc lắp thêm bậc bước chân không bị coi là cải tạo xe. (Ảnh minh họa: KT)

Việc lắp đặt thêm hoặc tháo bỏ bậc bước chân lên xuống, ốp trang trí ống xả, ống hút gió, đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, đèn sương mù theo TCVN 6978:2001, mui gió, nhưng không làm thay đổi kích thước bao xe, cũng không bị coi là cải tạo xe.

Theo quy định mới, chỉ những trường hợp làm thay đổi kết cấu hoặc thông số kỹ thuật ngoài thiết kế của nhà sản xuất mới phải thực hiện thủ tục cải tạo. Việc sửa đổi được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể thủ tục hành chính rườm rà trước đây, chi phí và thời gian cho người dân. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc nâng cấp, cá nhân hóa ô tô mà vẫn bảo đảm yêu cầu an toàn giao thông.