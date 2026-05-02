Bu lông banjo trên xe máy dùng để làm gì?

Thứ Bảy, 07:00, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bu lông banjo là chi tiết quan trọng dùng để cố định các đầu nối dẫn chất lỏng trên xe máy, đặc biệt trong hệ thống thủy lực như phanh và ly hợp. Thiết kế đặc biệt với lỗ dẫn chất lỏng giúp tối ưu kết nối, nhưng cũng đòi hỏi lắp đặt đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn.

Nếu từng nghe đến thuật ngữ "banjo bolt" trên xe máy, nhiều người không khỏi liên tưởng tới đàn banjo. Tên gọi “banjo” thực chất xuất phát từ hình dạng của đầu nối mà bu lông này cố định, gồm một phần tròn có lỗ rỗng kết hợp với một “cổ” thẳng hoặc hơi cong, trông tương tự hình dáng của đàn banjo.

Trên xe máy, bu lông banjo được sử dụng để cố định các đầu nối banjo, thường xuất hiện ở hai đầu của các đường ống (hoặc dây dẫn) dùng để vận chuyển chất lỏng giữa các bộ phận khác nhau. Những chất lỏng này có thể bao gồm nhiên liệu và dầu động cơ, nhưng phổ biến nhất là trong các đường ống thủy lực.

Các đường ống thủy lực có nhiệm vụ truyền áp suất từ bộ điều khiển phanh và ly hợp đến kẹp phanh và xi lanh phụ của ly hợp. Trên những mẫu xe hiện đại có hệ thống phanh liên kết điện tử - một công nghệ mà nhiều người có thể chưa nhận ra sự cần thiết, các đầu nối và bu lông banjo còn có thể xuất hiện trên các đường ống phanh đi vào và ra khỏi mô-đun điều phối phanh trung tâm.

Ngoài ra, các đầu nối banjo trên đường dầu thường được sử dụng để kết nối bộ làm mát dầu với cácte động cơ và bình chứa dầu. Trong hệ thống nhiên liệu, chúng phát huy hiệu quả khi cần tạo kết nối gọn nhẹ, tiết diện thấp giữa bơm nhiên liệu, van khóa xăng, bộ chế hòa khí hoặc hệ thống phun xăng. Một trong những ưu điểm lớn của đầu nối banjo là cho phép siết chặt ở vị trí mong muốn mà không làm xoắn dây dẫn.

Những điều cần biết về bu lông banjo

Khi quan sát bu lông banjo, bạn sẽ thấy trên thân của nó có các lỗ nhỏ. Những lỗ này nằm quanh phần thân bu lông, ở khu vực lõm giữa ren và đầu bu lông, cho phép chất lỏng chảy qua phần ren rỗng của bu lông.

Tuy nhiên, việc khoan lỗ để tạo đường dẫn chất lỏng cũng khiến bu lông banjo yếu hơn so với bu lông thông thường làm từ cùng vật liệu. Do đó, cần đặc biệt lưu ý khi lắp đặt để tránh làm gãy đầu bu lông do siết quá lực.

Một bộ đầu nối banjo hoàn chỉnh thường bao gồm các vòng đệm kim loại mềm (crush washer), thường làm từ đồng hoặc đôi khi là nhôm. Những vòng đệm này đóng vai trò làm kín giữa các đầu nối, các bộ phận liên kết và phần dưới đầu bu lông banjo. Một số thợ cơ khí có kinh nghiệm có thể siết bu lông bằng cờ lê thông thường, thậm chí dùng búa gõ nhẹ vào đầu bu lông trong quá trình siết để giúp vòng đệm mềm ép chặt hơn và kín hơn.

Tuy nhiên, phương pháp an toàn nhất để lắp bu lông banjo trên xe máy là sử dụng cờ lê lực (torque wrench). Để xác định chính xác lực siết phù hợp, người dùng nên tham khảo tài liệu kỹ thuật hoặc hướng dẫn từ nhà sản xuất của bộ phận liên quan.

CTV Thu Ánh/VOV.VN
Theo Slash Gear
Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, xe chạy xăng, dầu sẽ dần bị hạn chế
Xe máy xăng vẫn được nhiều người Việt lựa chọn nhờ sự tối ưu
Doanh số xe máy Honda Việt Nam tăng trưởng mạnh trong tháng 3/2026
