Vượt xe sai quy định có thể bị phạt tới 22 triệu đồng

Thứ Ba, 06:00, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù Nghị định 168 đã nâng mức xử phạt đối với hành vi vượt xe sai quy định nhằm tăng tính răn đe, nhưng thực tế cho thấy nhiều tài xế vẫn chủ quan, vi phạm.

Theo Điều 7 của Nghị định 168, người điều khiển xe máy vi phạm các lỗi như vượt xe trong trường hợp bị cấm, không có tín hiệu xin vượt hoặc vượt bên phải không đúng quy định có thể bị xử phạt từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Đáng chú ý, nếu hành vi vượt sai quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 10 đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Đối với người điều khiển ô tô, mức xử phạt còn nghiêm khắc hơn. Theo khoản 5 và khoản 10, Điều 6 của Nghị định 168, hành vi vượt xe không đúng quy định như vượt tại nơi có biển cấm, vượt bên phải hoặc không có tín hiệu xin vượt sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn, mức phạt tăng lên từ 20 đến 22 triệu đồng, kèm theo việc trừ 10 điểm bằng lái.

Việc tăng mức xử phạt được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Tuy nhiên, để hạn chế vi phạm, ngoài chế tài, cần tăng cường tuyên truyền và giám sát nhằm thay đổi thói quen lái xe thiếu an toàn của một bộ phận tài xế.

Hành vi vượt xe sai quy định là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng tài xế vượt ẩu, thiếu quan sát vẫn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt trên các tuyến cao tốc và quốc lộ có lưu lượng phương tiện lớn.

Nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vượt xe bên phải, lấn làn, không giữ khoảng cách an toàn hoặc không có tín hiệu xin vượt. Đây không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

PV/VOVGT
Tin liên quan

Xi nhan trái nhưng rẽ phải bị phạt bao nhiêu tiền?
Xi nhan trái nhưng rẽ phải bị phạt bao nhiêu tiền?

VOV.VN - Việc bật xi nhan trái nhưng lại rẽ phải không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người điều khiển và những người xung quanh.

Đề xuất bắt buộc lắp camera khoang hành khách: Mức phạt cao nhất lên đến 12 triệu
Đề xuất bắt buộc lắp camera khoang hành khách: Mức phạt cao nhất lên đến 12 triệu

VOV.VN - Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo quy định mới, yêu cầu các loại xe khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp đặt camera giám sát trong khoang hành khách nhằm xóa bỏ "khoảng tối" trong quản lý vận tải.

Mức xử phạt hành vi đua xe trái phép mới nhất 2026
Mức xử phạt hành vi đua xe trái phép mới nhất 2026

VOV.VN - Hành vi đua xe trái phép có thể bị phạt lên tới 100 triệu đồng, tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng; một số trường hợp có thể còn bị xử lý hình sự.

