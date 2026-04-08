BYD Dolphin 2026 chuyển sang nhập Thái Lan để cạnh tranh với Geely EX2?

Từ tháng 3/2026, hàng loạt tư vấn bán hàng của đại lý BYD tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho phiên bản nâng cấp năm 2026 của BYD Dolphin. Mẫu xe đô thị này được thông báo sẽ có nguồn cung từ Thái Lan thay vì Trung Quốc như trước đây nên giá bán sẽ thấp hơn nhờ ưu đãi thuế nhập khẩu 0% trong khu vực Đông Nam Á.

Theo thông tin từ các đại lý, BYD Dolphin 2026 dự kiến sẽ có nhiều phiên bản, thay vì chỉ một phiên bản duy nhất như trước đây, giá bán khởi điểm sẽ trong khoảng 500 - 600 triệu đồng để tăng khả năng cạnh tranh với các mẫu SUV hạng A hiện tại như VinFast VF 5 và Geely EX2.

Khách hàng có thể đặt cọc xe sớm tại các đại lý BYD Việt Nam với mức khoản cọc trước khoảng 10 triệu đồng, dự kiến xe BYD Dolphin 2026 sẽ sớm ra mắt và giao đến tay khách hàng ngay trong tháng 4 này. Hiện đã có hàng loạt hình ảnh xe nhập khẩu tại cảng và chờ thông quan trước khi bán chính thức tại Việt Nam.

Bên cạnh việc thay đổi nguồn gốc xuất xứ, BYD Dolphin mới dự kiến sẽ nhận hàng loạt nâng cấp toàn diện khi áp dụng nền tảng khung gầm chuẩn toàn cầu, đặc biệt kích thước xe được mở rộng đáng kể với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.290 x 1.770 x 1.570 mm, cùng trục cơ sở đạt mức 2.700 mm. Thông số này giúp không gian cabin của Dolphin lớn hơn đáng kể so với đối thủ Geely EX2 và VinFast VF 5.

Cùng với đó, mẫu xe đô thị thuần điện của BYD cũng được nâng cấp dung lượng pin từ 44,9 kWh lên 50,25 kWh, giúp phạm vi hoạt động sau một lần sạc đầy tăng lên mức 435 km. Tuy nhiên, BYD Dolphin 2026 vẫn duy trì động cơ điện cầu trước với sức mạnh tương tự trước đây, cho công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm.

Bên trong nội thất, BYD Dolphin 2026 nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay linh hoạt, ghế bọc da tổng hợp phối màu trẻ trung và hàng ghế trước tích hợp chức năng làm mát. Về mặt an toàn, xe đạt tiêu chuẩn 5 sao với 6 túi khí và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được trang bị gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS (bao gồm ga tự động thích ứng).

Trong khi Geely EX2 sở hữu giá bán rẻ là mũi nhọn cạnh tranh và VinFast VF 5 được hỗ trợ bởi hệ thống trạm sạc rộng khắp, thì BYD Dolphin 2026 tập trung vào những trang bị dẫn đầu phân khúc, với không gian rộng rãi, pin "khủng" và hệ thống an toàn chủ động. Điều này khiến cuộc đua "tam mã" trong phân khúc xe đô thị thuần điện trở nên khốc liệt hơn nhưng mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng Việt Nam.