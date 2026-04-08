BYD Dolphin 2026 chuyển sang nhập Thái Lan để cạnh tranh với Geely EX2?

Thứ Tư, 06:00, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bên cạnh Geely EX2 vừa ra mắt, phân khúc xe đô thị sắp có thêm một ô tô thuần điện mới - BYD Dolphin 2026 dự kiến sẽ bán ra ngay trong tháng 4 với nguồn nhập khẩu mới từ Thái Lan, kỳ vọng sẽ giảm mạnh giá xe.

Từ tháng 3/2026, hàng loạt tư vấn bán hàng của đại lý BYD tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho phiên bản nâng cấp năm 2026 của BYD Dolphin. Mẫu xe đô thị này được thông báo sẽ có nguồn cung từ Thái Lan thay vì Trung Quốc như trước đây nên giá bán sẽ thấp hơn nhờ ưu đãi thuế nhập khẩu 0% trong khu vực Đông Nam Á.

Theo thông tin từ các đại lý, BYD Dolphin 2026 dự kiến sẽ có nhiều phiên bản, thay vì chỉ một phiên bản duy nhất như trước đây, giá bán khởi điểm sẽ trong khoảng 500 - 600 triệu đồng để tăng khả năng cạnh tranh với các mẫu SUV hạng A hiện tại như VinFast VF 5 và Geely EX2. 

Khách hàng có thể đặt cọc xe sớm tại các đại lý BYD Việt Nam với mức khoản cọc trước khoảng 10 triệu đồng, dự kiến xe BYD Dolphin 2026 sẽ sớm ra mắt và giao đến tay khách hàng ngay trong tháng 4 này. Hiện đã có hàng loạt hình ảnh xe nhập khẩu tại cảng và chờ thông quan trước khi bán chính thức tại Việt Nam. 

Bên cạnh việc thay đổi nguồn gốc xuất xứ, BYD Dolphin mới dự kiến sẽ nhận hàng loạt nâng cấp toàn diện khi áp dụng nền tảng khung gầm chuẩn toàn cầu, đặc biệt kích thước xe được mở rộng đáng kể với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.290 x 1.770 x 1.570 mm, cùng trục cơ sở đạt mức 2.700 mm. Thông số này giúp không gian cabin của Dolphin lớn hơn đáng kể so với đối thủ Geely EX2 và VinFast VF 5.

Cùng với đó, mẫu xe đô thị thuần điện của BYD cũng được nâng cấp dung lượng pin từ 44,9 kWh lên 50,25 kWh, giúp phạm vi hoạt động sau một lần sạc đầy tăng lên mức 435 km. Tuy nhiên, BYD Dolphin 2026 vẫn duy trì động cơ điện cầu trước với sức mạnh tương tự trước đây, cho công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm.

Bên trong nội thất, BYD Dolphin 2026 nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay linh hoạt, ghế bọc da tổng hợp phối màu trẻ trung và hàng ghế trước tích hợp chức năng làm mát. Về mặt an toàn, xe đạt tiêu chuẩn 5 sao với 6 túi khí và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được trang bị gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS (bao gồm ga tự động thích ứng).

Trong khi Geely EX2 sở hữu giá bán rẻ là mũi nhọn cạnh tranh và VinFast VF 5 được hỗ trợ bởi hệ thống trạm sạc rộng khắp, thì BYD Dolphin 2026 tập trung vào những trang bị dẫn đầu phân khúc, với không gian rộng rãi, pin "khủng" và hệ thống an toàn chủ động. Điều này khiến cuộc đua "tam mã" trong phân khúc xe đô thị thuần điện trở nên khốc liệt hơn nhưng mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng Việt Nam.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
BYD gây sốc với công nghệ sạc 5 phút, BMW tỏ ra hoài nghi về tính thực tế
BYD gây sốc với công nghệ sạc 5 phút, BMW tỏ ra hoài nghi về tính thực tế

VOV.VN - BYD vừa công bố công nghệ sạc siêu nhanh 1.500 kW cho phép xe di chuyển hàng trăm km chỉ trong vài phút, nhưng BMW lại cho rằng tốc độ không phải yếu tố quan trọng nhất, khi độ bền pin và hiệu quả tổng thể mới là điều cần ưu tiên.

BYD gây sốc với công nghệ sạc 5 phút, BMW tỏ ra hoài nghi về tính thực tế

BYD gây sốc với công nghệ sạc 5 phút, BMW tỏ ra hoài nghi về tính thực tế

VOV.VN - BYD vừa công bố công nghệ sạc siêu nhanh 1.500 kW cho phép xe di chuyển hàng trăm km chỉ trong vài phút, nhưng BMW lại cho rằng tốc độ không phải yếu tố quan trọng nhất, khi độ bền pin và hiệu quả tổng thể mới là điều cần ưu tiên.

BYD giới thiệu pin Blade thế hệ 2 sạc siêu nhanh, từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút
BYD giới thiệu pin Blade thế hệ 2 sạc siêu nhanh, từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút

VOV.VN - BYD vừa công bố pin Blade thế hệ thứ hai với công nghệ sạc siêu nhanh lên tới 1.500 kW. Pin mới hứa hẹn giúp xe điện sạc từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 5 phút, rút ngắn đáng kể thời gian chờ và mở ra bước tiến lớn cho ngành xe điện.

BYD giới thiệu pin Blade thế hệ 2 sạc siêu nhanh, từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút

BYD giới thiệu pin Blade thế hệ 2 sạc siêu nhanh, từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút

VOV.VN - BYD vừa công bố pin Blade thế hệ thứ hai với công nghệ sạc siêu nhanh lên tới 1.500 kW. Pin mới hứa hẹn giúp xe điện sạc từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 5 phút, rút ngắn đáng kể thời gian chờ và mở ra bước tiến lớn cho ngành xe điện.

BYD công bố kế hoạch xây dựng 20.000 trạm sạc nhanh tại Trung Quốc
BYD công bố kế hoạch xây dựng 20.000 trạm sạc nhanh tại Trung Quốc

VOV.VN - Hãng sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD vừa công bố kế hoạch mở rộng hệ thống trạm sạc nhanh với mục tiêu hoàn thành 20.000 trạm vào cuối năm 2026, nhằm phủ sóng 90% khu vực nội thành với bán kính tiếp cận chỉ 5km.

BYD công bố kế hoạch xây dựng 20.000 trạm sạc nhanh tại Trung Quốc

BYD công bố kế hoạch xây dựng 20.000 trạm sạc nhanh tại Trung Quốc

VOV.VN - Hãng sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD vừa công bố kế hoạch mở rộng hệ thống trạm sạc nhanh với mục tiêu hoàn thành 20.000 trạm vào cuối năm 2026, nhằm phủ sóng 90% khu vực nội thành với bán kính tiếp cận chỉ 5km.

