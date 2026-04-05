BYD gây sốc với công nghệ sạc 5 phút, BMW tỏ ra hoài nghi về tính thực tế

BYD giới thiệu công nghệ sạc Flash Charging 1.500 kW

Hãng xe điện Trung Quốc BYD tiếp tục gây chú ý khi trình làng công nghệ sạc siêu nhanh mới mang tên Flash Charging, đạt công suất lên tới 1.500 kW. Đây là mức cao vượt xa tiêu chuẩn sạc nhanh hiện nay trên thị trường, vốn chỉ dao động quanh 350 kW.

Theo công bố, hệ thống này có thể giúp xe điện bổ sung quãng đường di chuyển khoảng 500 km chỉ sau 5 phút sạc. Công nghệ được phát triển dựa trên nền tảng pin Blade Battery thế hệ mới, kết hợp với hạ tầng trạm sạc công suất cực lớn nhằm rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dùng.

Mẫu xe được nhắc đến trong màn trình diễn là Denza Z9GT, cho thấy tham vọng của BYD trong việc đưa trải nghiệm sạc xe điện tiệm cận với việc đổ nhiên liệu truyền thống.

BMW hoài nghi về lợi ích thực tế của sạc siêu nhanh

Trái ngược với cách tiếp cận của BYD, BMW lại tỏ ra thận trọng trước xu hướng tăng tốc độ sạc lên mức cực hạn. Đại diện hãng xe Đức cho rằng việc nâng công suất sạc quá cao có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, đặc biệt là ảnh hưởng tới tuổi thọ pin và hiệu suất vận hành lâu dài.

BMW nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn có khả năng phát triển công nghệ sạc nhanh hơn, nhưng lựa chọn không theo đuổi vì ưu tiên sự cân bằng giữa tốc độ, độ bền và chi phí. Theo hãng, khoảng thời gian sạc từ 10 đến 15 phút đã đủ hợp lý cho nhu cầu thực tế của người dùng, nhất là khi kết hợp với thói quen nghỉ ngơi trong các hành trình dài.

Cuộc đua tốc độ sạc và bài toán cân bằng trong tương lai xe điện

Sự khác biệt trong quan điểm giữa BYD và BMW phản ánh hai chiến lược phát triển riêng biệt trong ngành xe điện. Một bên tập trung tối đa hóa tốc độ để giải quyết nỗi lo về thời gian sạc, trong khi bên còn lại ưu tiên sự ổn định và tính bền vững lâu dài.

Dù công nghệ sạc 1.500 kW mang lại nhiều hứa hẹn, việc triển khai trên diện rộng vẫn đối mặt với không ít thách thức, từ chi phí hạ tầng, yêu cầu kỹ thuật cho đến khả năng tương thích của các dòng xe. Trong khi đó, các nhà sản xuất truyền thống như BMW vẫn giữ quan điểm rằng trải nghiệm tổng thể mới là yếu tố quyết định sự thành công của xe điện trong tương lai.