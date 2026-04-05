中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

BYD gây sốc với công nghệ sạc 5 phút, BMW tỏ ra hoài nghi về tính thực tế

Chủ Nhật, 07:00, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - BYD vừa công bố công nghệ sạc siêu nhanh 1.500 kW cho phép xe di chuyển hàng trăm km chỉ trong vài phút, nhưng BMW lại cho rằng tốc độ không phải yếu tố quan trọng nhất, khi độ bền pin và hiệu quả tổng thể mới là điều cần ưu tiên.

BYD giới thiệu công nghệ sạc Flash Charging 1.500 kW

Hãng xe điện Trung Quốc BYD tiếp tục gây chú ý khi trình làng công nghệ sạc siêu nhanh mới mang tên Flash Charging, đạt công suất lên tới 1.500 kW. Đây là mức cao vượt xa tiêu chuẩn sạc nhanh hiện nay trên thị trường, vốn chỉ dao động quanh 350 kW.

Theo công bố, hệ thống này có thể giúp xe điện bổ sung quãng đường di chuyển khoảng 500 km chỉ sau 5 phút sạc. Công nghệ được phát triển dựa trên nền tảng pin Blade Battery thế hệ mới, kết hợp với hạ tầng trạm sạc công suất cực lớn nhằm rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dùng.

Mẫu xe được nhắc đến trong màn trình diễn là Denza Z9GT, cho thấy tham vọng của BYD trong việc đưa trải nghiệm sạc xe điện tiệm cận với việc đổ nhiên liệu truyền thống.

BMW hoài nghi về lợi ích thực tế của sạc siêu nhanh

Trái ngược với cách tiếp cận của BYD, BMW lại tỏ ra thận trọng trước xu hướng tăng tốc độ sạc lên mức cực hạn. Đại diện hãng xe Đức cho rằng việc nâng công suất sạc quá cao có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, đặc biệt là ảnh hưởng tới tuổi thọ pin và hiệu suất vận hành lâu dài.

BMW nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn có khả năng phát triển công nghệ sạc nhanh hơn, nhưng lựa chọn không theo đuổi vì ưu tiên sự cân bằng giữa tốc độ, độ bền và chi phí. Theo hãng, khoảng thời gian sạc từ 10 đến 15 phút đã đủ hợp lý cho nhu cầu thực tế của người dùng, nhất là khi kết hợp với thói quen nghỉ ngơi trong các hành trình dài.

Cuộc đua tốc độ sạc và bài toán cân bằng trong tương lai xe điện

Sự khác biệt trong quan điểm giữa BYD và BMW phản ánh hai chiến lược phát triển riêng biệt trong ngành xe điện. Một bên tập trung tối đa hóa tốc độ để giải quyết nỗi lo về thời gian sạc, trong khi bên còn lại ưu tiên sự ổn định và tính bền vững lâu dài.

Dù công nghệ sạc 1.500 kW mang lại nhiều hứa hẹn, việc triển khai trên diện rộng vẫn đối mặt với không ít thách thức, từ chi phí hạ tầng, yêu cầu kỹ thuật cho đến khả năng tương thích của các dòng xe. Trong khi đó, các nhà sản xuất truyền thống như BMW vẫn giữ quan điểm rằng trải nghiệm tổng thể mới là yếu tố quyết định sự thành công của xe điện trong tương lai.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: BYD BMW xe điện công nghệ sạc nhanh Flash Charging pin Blade Battery Denza Z9GT xu hướng xe điện công nghệ sạc của byd
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ford Việt Nam giảm giá "sốc" 900 triệu đồng cho Mustang Mach-E
Ford Việt Nam giảm giá "sốc" 900 triệu đồng cho Mustang Mach-E

VOV.VN - Ford Việt Nam vừa bất ngờ đưa ra mức giảm "sốc" đối với mẫu xe điện - Mustang Mach-E. Cụ thể, Mustang Mach-E được giảm tới 900 kéo giá bán của xe xuống chỉ còn 1,699 tỷ đồng.

Ford Việt Nam giảm giá "sốc" 900 triệu đồng cho Mustang Mach-E

Ford Việt Nam giảm giá "sốc" 900 triệu đồng cho Mustang Mach-E

VOV.VN - Ford Việt Nam vừa bất ngờ đưa ra mức giảm "sốc" đối với mẫu xe điện - Mustang Mach-E. Cụ thể, Mustang Mach-E được giảm tới 900 kéo giá bán của xe xuống chỉ còn 1,699 tỷ đồng.

60% tài xế thừa nhận vấn đề nghiêm trọng - đèn pha ô tô ngày càng gây chói
60% tài xế thừa nhận vấn đề nghiêm trọng - đèn pha ô tô ngày càng gây chói

VOV.VN - Một khảo sát mới cho thấy đèn pha ô tô hiện đại đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều tài xế khi lái xe ban đêm. Dù công nghệ chiếu sáng ngày càng tiên tiến, hiện tượng chói mắt lại gia tăng, đặt ra nhiều tranh cãi về an toàn giao thông.

60% tài xế thừa nhận vấn đề nghiêm trọng - đèn pha ô tô ngày càng gây chói

60% tài xế thừa nhận vấn đề nghiêm trọng - đèn pha ô tô ngày càng gây chói

VOV.VN - Một khảo sát mới cho thấy đèn pha ô tô hiện đại đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều tài xế khi lái xe ban đêm. Dù công nghệ chiếu sáng ngày càng tiên tiến, hiện tượng chói mắt lại gia tăng, đặt ra nhiều tranh cãi về an toàn giao thông.

Subaru Outback gặp sự cố nắp ca-pô bật tung khi đang chạy, tài xế vẫn tiếp tục lái
Subaru Outback gặp sự cố nắp ca-pô bật tung khi đang chạy, tài xế vẫn tiếp tục lái

VOV.VN - Một tình huống nguy hiểm vừa xảy ra - chiếc Subaru Outback tại Mỹ khi đang chạy trên đường thì nắp ca-pô bị bật lên và che kín kính lái. Đáng chú ý, tài xế vẫn tiếp tục lái xe qua cầu trong điều kiện gần như không có tầm nhìn, khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

Subaru Outback gặp sự cố nắp ca-pô bật tung khi đang chạy, tài xế vẫn tiếp tục lái

Subaru Outback gặp sự cố nắp ca-pô bật tung khi đang chạy, tài xế vẫn tiếp tục lái

VOV.VN - Một tình huống nguy hiểm vừa xảy ra - chiếc Subaru Outback tại Mỹ khi đang chạy trên đường thì nắp ca-pô bị bật lên và che kín kính lái. Đáng chú ý, tài xế vẫn tiếp tục lái xe qua cầu trong điều kiện gần như không có tầm nhìn, khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn