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Các hãng ô tô Mỹ đẩy mạnh quảng bá dịp Quốc khánh và World Cup

Thứ Sáu, 06:26, 03/07/2026
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VOV.VN - Các hãng sản xuất ô tô Mỹ đang tăng cường các chiến dịch tiếp thị gắn với lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh và Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup.

Nhiều hãng ô tô lớn của Mỹ đã triển khai các chương trình tiếp thị mới nhân dịp lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh và World Cup diễn ra trên đất Mỹ. Hãng Stellantis, chủ sở hữu thương hiệu Jeep, cho biết sẽ tặng 100 xe ô tô cho những công dân Mỹ có tên hợp pháp theo tên vị Tổng thống đầu tiên của nước này nếu đội tuyển bóng đá Mỹ giành chức vô địch World Cup.

Trong khi đó, thương hiệu Chevrolet thuộc Tập đoàn General Motors đã khôi phục chiến dịch “Nhịp đập của nước Mỹ” trong khuôn khổ hoạt động kéo dài một năm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Hãng cũng tổ chức hoạt động quảng bá với hình ảnh 250 ngọn nến cỡ lớn nhằm hưởng ứng lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh.

Theo giới phân tích, thông điệp đề cao sản xuất trong nước còn phù hợp với định hướng thúc đẩy ngành công nghiệp Mỹ của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Sau khi Mỹ áp dụng các mức thuế mới từ năm 2025 nhằm khuyến khích đầu tư sản xuất trong nước, nhiều hãng xe đã đẩy mạnh quảng bá về các nhà máy và lực lượng lao động tại Mỹ.

Hãng Ford cho biết, chiến dịch “Từ nước Mỹ, vì nước Mỹ” triển khai năm ngoái đã góp phần giúp doanh số bán xe hằng tháng tăng 16,3%. Các chuyên gia tiếp thị cho rằng những sự kiện giàu cảm xúc và mang tính biểu tượng như lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh hay World Cup là cơ hội hiếm có để doanh nghiệp kết nối sâu hơn với người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương hiệu.

Quang Trung/VOV-Washington
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