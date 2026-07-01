Du lịch Mỹ: "Hộ chiếu World Cup" giúp du khách tìm hiểu cộng đồng đa văn hóa

Theo chính quyền thành phố New York (Mỹ), World Cup 2026 quy tụ 48 đội tuyển quốc gia từ khắp thế giới và New York cũng là nơi phản ánh rõ nét sự đa dạng văn hóa. Trong nhiều thế hệ, các cộng đồng nhập cư đã góp phần tạo nên bản sắc của thành phố. Vì vậy, chương trình được triển khai với thông điệp đưa người hâm mộ đến gần hơn với đời sống văn hóa của các cộng đồng này, thay vì chỉ tập trung vào các trận đấu.

Tấm "hộ chiếu World Cup" giới thiệu các địa điểm và cách di chuyển tại New York (Mỹ) (Ảnh: QT)

Chị Delcy, một du khách tới từ Colombia cho rằng chương trình giúp những người lần đầu đến New York như chị dễ dàng khám phá thành phố hơn: "Tôi rất hào hứng, vì đây là cách những người đến New York xem World Cup dễ dàng tiếp cận để trải nghiệm thành phố. New York rất rộng và đôi khi khiến mọi người choáng ngợp với quá nhiều thứ để xem. Đây là một ý tưởng tuyệt vời để khuyến khích mọi người ra ngoài, khám phá, trò chuyện và tận hưởng thành phố".

Ban tổ chức cho biết ý tưởng về cuốn "hộ chiếu" xuất phát từ mong muốn chuyển sự chú ý của người hâm mộ khỏi giá vé World Cup vốn bị đánh giá là quá đắt đỏ. Theo ban tổ chức, người hâm mộ tới với thành phố không chỉ để xem bóng đá mà còn là cơ hội để thưởng thức bầu không khí bóng đá và văn hóa ở nơi đây.

"Khi World Cup đến Mỹ, mọi người đều nói về việc giá vé sẽ đắt như thế nào. Chúng tôi muốn chuyển sự chú ý từ giá vé sang các khu phố của New York. Dù chỉ có hàng chục nghìn người có thể vào sân xem trực tiếp, nhưng có hơn 8 triệu người đang sinh sống tại thành phố này. World Cup không chỉ diễn ra trong sân vận động mà còn là cơ hội để mọi người tận hưởng bầu không khí bóng đá ngay tại các khu dân cư, và đó là lý do chương trình này ra đời", đại diện ban tổ chức cho biết.

Người hâm mộ có thể sưu tập 12 con dấu cho các địa điểm khám phá (Ảnh: QT)

Từ ngày 11/6, cuốn hộ chiếu được phát miễn phí tại tất cả các thư viện công cộng ở 5 quận của New York và tại một số sự kiện lớn. Người tham gia có thể thu thập 12 con dấu khác nhau khi ghé thăm hàng trăm địa điểm và sự kiện trên khắp thành phố, bao gồm bảo tàng, trung tâm văn hóa, thư viện, các buổi biểu diễn nghệ thuật, liên hoan phim, lễ hội đường phố, triển lãm, tọa đàm về sách và các hoạt động cộng đồng.

Các địa điểm tham gia trải rộng trên nhiều khu dân cư nổi tiếng của người nhập cư như Little Senegal, Little Colombia, Little India... cùng nhiều cộng đồng sắc tộc khác. Mỗi con dấu trong hộ chiếu được thiết kế bởi các nghệ sĩ đang sinh sống tại New York nhưng có nguồn gốc từ nhiều quốc gia trên thế giới, lấy cảm hứng từ các đội tuyển tham dự World Cup cũng như sự đa dạng văn hóa của thành phố.

Điều đặc biệt là các con dấu được phân bổ ngẫu nhiên tại các địa điểm và sự kiện khác nhau, khuyến khích người hâm mộ di chuyển khắp thành phố để sưu tập đủ bộ. Chính quyền New York kỳ vọng sáng kiến này sẽ giúp du khách kéo dài thời gian lưu trú, khám phá nhiều khu phố ngoài các điểm du lịch nổi tiếng, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá văn hóa và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp địa phương trong mùa World Cup.