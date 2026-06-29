Du lịch Philadelphia thắng lớn nhờ World Cup 2026

Philadelphia là một trong 11 thành phố của Mỹ đăng cai World Cup 2026 với 6 trận đấu, gồm 5 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16 diễn ra đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7. Theo Ban tổ chức Philadelphia Soccer 2026, giải đấu dự kiến mang lại khoảng 770 triệu USD tác động kinh tế cho thành phố thông qua du lịch, lưu trú, thương mại và các hoạt động dịch vụ.

Philadelphia là thành phố từng giữ vai trò thủ đô đầu tiên của nước Mỹ và là nơi khai sinh Tuyên ngôn Độc lập năm 1776, Philadelphia vốn nổi tiếng với các giá trị lịch sử. Nhưng trong mùa hè này, thành phố còn mang một diện mạo khác: một đô thị đa văn hóa, nơi người hâm mộ từ khắp năm châu cùng hội tụ.

Người dân tại khu phố cổ Philadelphia theo dõi World Cup trên đường phố

Theo số liệu điều tra dân số Mỹ, hơn 15% dân số Philadelphia sinh ra ở nước ngoài. Thành phố là nơi sinh sống của các cộng đồng người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Chính sự đa dạng này khiến World Cup nhanh chóng trở thành ngày hội của cả thành phố, khi mỗi khu phố đều có thể tìm thấy những quán cà phê, nhà hàng hay khu vực tập trung cổ động viên của các đội tuyển khác nhau. Những con phố quanh khu Center City, South Philadelphia hay khu vực sân vận động phủ kín màu cờ sắc áo của hàng chục quốc gia. Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Pháp... vang lên khắp các nhà ga, nhà hàng và quảng trường.

Khác với định kiến lâu nay rằng bóng đá chưa phải môn thể thao số một tại Mỹ, người dân Philadelphia đã cho thấy sự cuồng nhiệt không kém bất kỳ quốc gia yêu bóng đá nào. Tại các khu FIFA Fan Festival, hàng chục nghìn người tập trung theo dõi các trận đấu trên màn hình lớn, cùng hát quốc ca, hò reo sau mỗi bàn thắng và giao lưu với các cổ động viên quốc tế. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến fan zone không chỉ để xem bóng đá mà còn để trải nghiệm bầu không khí lễ hội và văn hóa của các quốc gia tham dự.

Du khách nước ngoài tập trung tại bảo tàng nghệ thuật với bậc thang Rocky của Philadelphia

Không khí sôi động đó cũng tạo ra cú hích kinh tế mạnh mẽ. Theo giới chức du lịch Philadelphia, tỷ lệ lấp đầy khách sạn khu vực trung tâm liên tục ở mức rất cao trong những ngày có trận đấu. Các nhà hàng, quán bar, cửa hàng lưu niệm và doanh nghiệp nhỏ đều ghi nhận doanh thu tăng mạnh. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh cho biết lượng khách quốc tế đông chưa từng thấy, đặc biệt là các cổ động viên đến từ Nam Mỹ và châu Âu.

World Cup cũng trở thành cơ hội quảng bá hình ảnh Philadelphia ra thế giới. Hàng triệu khán giả truyền hình quốc tế không chỉ theo dõi các trận đấu mà còn được chứng kiến hình ảnh chuông Tự do, Hội trường Độc lập, bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng với các bậc thang trong bộ phim Rocky cùng bầu không khí sôi động của thành phố. Đây là cơ hội hiếm có để Philadelphia khẳng định mình không chỉ là một điểm đến lịch sử, mà còn là một thành phố hiện đại, cởi mở và giàu bản sắc văn hóa.

World Cup đang mang lại cái nhìn rất khác với bóng đá cho người Mỹ

Điều đáng chú ý là World Cup cũng đang thay đổi cách nhìn của chính người dân địa phương. Nếu trước giải đấu nhiều người lo ngại về ùn tắc giao thông, chi phí an ninh hay áp lực lên hạ tầng đô thị, thì nay không ít cư dân cho biết họ bất ngờ trước bầu không khí đoàn kết mà giải đấu mang lại. Những khu phố vốn yên tĩnh nay trở thành nơi gặp gỡ của người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, góp phần đưa Philadelphia trở thành một trong những điểm đến sôi động và thành công nhất của World Cup 2026.

Với vòng knock-out còn ở phía trước, Philadelphia được kỳ vọng sẽ tiếp tục đón thêm hàng trăm nghìn du khách. World Cup vì thế không chỉ mang lại nguồn thu hàng trăm triệu USD cho thành phố, mà còn để lại một di sản lâu dài về hình ảnh, du lịch và vị thế quốc tế của cố đô đầu tiên của nước Mỹ.