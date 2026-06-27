Chưa có chứng nhận hợp quy, sử dụng ghế ngồi ô tô cho trẻ em thế nào?

Cơ quan chức năng hướng dẫn thế nào để tạo điều kiện cho người dân tuân thủ quy định mới từ 1/7 – thời điểm bắt buộc có thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô?

Phóng viên VOV Giao thông đối thoại cùng TS Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Bộ Xây dựng về vấn đề này:

PV: Thưa ông, từ ngày mùng 1/7 tới, người dân bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Nhưng hiện tại chưa có tổ chức nào đủ điều kiện chứng nhận hợp quy đối với ghế trẻ em. Vậy theo ông, việc yêu cầu người dân tuân thủ trong khi thị trường chưa có sản phẩm được chứng nhận chính thức có tạo ra rủi ro và tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng hay không?

TS Trần Hữu Minh: Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được cái tâm lý bàn khoăn của các bậc phụ huynh trước ngày mà quyết định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em có hiệu lực.

Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định, mục tiêu cao nhất của quy định pháp luật này là để bảo vệ sinh mạng của trẻ em và các cơ quan quản lý đã có những giải pháp rất cụ thể để không gây rủi ro và không gây hoang mang cho người tiêu dùng.

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Theo quy định pháp luật hiện nay, việc công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn này phải dựa trên kết quả chứng nhận của một tổ chức đã được chỉ định. Tuy nhiên, cơ chế này hiện nay chưa thể triển khai do chưa có đơn vị đáp ứng điều kiện thực hiện chứng nhận. Chính bởi vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chủ động đề xuất cơ chế tháo gỡ tạm thời, trong đó đã có kiến bị Bộ Xây dựng xem xét cơ chế chỉ định tạm thời đơn vị thử nghiệm và chứng nhận để tháo gỡ vướng mắc.

Tức là sau ngày 1/7, nếu vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm đủ điều kiện hoạt động, thì Cục Đăng kiểm VN kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm Xe cơ giới thực hiện thử nghiệm ghế trẻ em theo đúng QCVN 123, đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn 6 tháng, hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động. Các giải pháp này nhằm đảm bảo việc triển khai quy định mới về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em thực hiện một cách đồng bộ, thông suốt và góp phần nâng cao an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô tô.

Trong giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật này, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn R44 hoặc R129 của thế giới. Bởi vì quy chuẩn của Việt Nam đã công nhận cả hai quy chuẩn này. Do đó người dân có thể yên tâm khi lựa chọn các nhà phân phối có uy tín và các sản phẩm đạt cái chuẩn ở trên.

PV: Nhiều gia đình đã mua ghế hoặc đệm nâng cho trẻ em từ trước khi quy định có hiệu lực. Trong bối cảnh chưa có cơ quan chứng nhận hợp quy, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào đâu để xác định thiết bị nào là phù hợp?

TS Trần Hữu Minh: Đây là một câu hỏi rất thực tế từ các bậc phụ huynh đang sở hữu sẵn cái thiết bị an toàn cho con. Người dân có thể căn cứ vào ba dấu hiệu để nhận biết trực quan trên sản phẩm để xác định tính phù hợp.

Thứ nhất là nhãn mác và thông số kỹ thuật rõ ràng, tức là trên ghế có ghi rõ thông tin về nhà sản xuất, rồi các hướng dẫn lắp đặt và đặc biệt là nhóm tuổi hoặc chiều cao, cân nặng phù hợp với trẻ em đang sử dụng.

Thứ hai là chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế nếu như có, chẳng hạn như R44, hoặc R129, khi dán trực tiếp trên thân ghế, thì đấy là một xác nhận về mặt quy chuẩn phù hợp.

Thứ ba là sự phù hợp thực tế. Ở đây quan trọng nhất là thiết bị phải được lắp đặt đúng cách, tức là chiều của ghế, dây an toàn có ôm khít đứa trẻ hay không và trẻ em khi sử dụng có đúng chủng loại ghế nâng theo độ tuổi không? Quan trọng nhất ở trong giai đoạn này là kiểm tra, nhắc nhở xem là thiết bị có thực sự bảo vệ trẻ em trên xe ô tô hay không.

Do đó, khi mà người dân lắp đặt đúng những thiết bị an toàn theo chỉ dẫn kỹ thuật chọn đúng kích cỡ cho con là hoàn toàn có thể yên tâm lưu thông.

Ảnh minh họa

PV: Hiện trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội có rất nhiều loại ghế, đệm nâng, dây đai trẻ em với chất lượng và nguồn gốc khác nhau. Khi chưa có cơ chế chứng nhận điện hợp quy được vận hành. đầy đủ thì cơ côn quản lý sẽ hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm an toàn như thế nào?

TS Trần Hữu Minh: Với tình trạng trên cái sàn thương mại điện tử và mạng xã hội thì có rất nhiều các loại sản phẩm chưa rõ chất lượng nguồn gốc, thì đây không chỉ với thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. mà xảy ra đối với nhiều sản phẩm khác.

Về phần này có một số giải pháp trọng tâm. Đầu tiên, đối với người mua, tức là cha mẹ, bậc phụ huynh, người giám hộ chúng ta tăng cường kiến thức để nhận biết sản phẩm an toàn trực quan bằng mắt thường, không nên mua những loại dây đai dây vải mỏng manh gắn trực tiếp vào ghế xe, bởi vì chúng không có khả năng chịu lực khi có va chạm.

Thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô theo quy chuẩn là có khung nhựa chịu lực, cứng cáp và đệm rất dày dặn. Chúng ta nên tìm những sản phẩm có tem tiêu chuẩn quốc tế phổ biến, chẳng hạn như R44 hoặc R129 và đi kèm nhãn mác rõ ràng, ghi rõ thông số nhóm tuổi, cân nặng của trẻ là có thể yên tâm.

Thứ hai là chúng ta chọn mua tại những nhà phân phối có uy tín, chẳng hạn như là các chuỗi siêu thị mà chúng ta đã từng mua, chúng ta đã cảm nhận được chất lượng; rồi là các cửa hàng lớn, hoặc là các cửa hàng trực tuyến có uy tín.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng, để đảm bảo nội dung quảng cáo đúng với chất lượng sản phẩm về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.

PV: Xin cảm ơn ông.