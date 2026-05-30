English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cựu Chủ tịch Ferrari thất vọng với thiết kế mới của thương hiệu

Thứ Bảy, 07:00, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Ferrari Luca di Montezemolo vừa công khai bày tỏ sự thất vọng với một số mẫu xe Ferrari đời mới. Ông cho rằng hãng siêu xe Italy đang dần rời xa bản sắc thiết kế và tinh thần đặc trưng từng làm nên tên tuổi thương hiệu.

Cựu lãnh đạo Ferrari không hài lòng với các mẫu xe mới

Luca di Montezemolo, người từng giữ vai trò Chủ tịch Ferrari trong hơn hai thập kỷ, mới đây đã đưa ra những nhận xét khá thẳng thắn về định hướng hiện tại của hãng xe Italy. Theo ông, một số mẫu Ferrari đời mới không còn tạo được cảm xúc mạnh mẽ như trước và đang thiếu đi cá tính vốn là yếu tố cốt lõi của thương hiệu.

cuu chu tich ferrari that vong voi thiet ke moi cua thuong hieu hinh anh 1

Montezemolo cho biết ông cảm thấy thất vọng khi nhìn vào nhiều sản phẩm gần đây của Ferrari. Dù thừa nhận chất lượng kỹ thuật, hiệu năng vận hành và thành công thương mại của hãng vẫn rất ấn tượng, cựu lãnh đạo này cho rằng thiết kế của các mẫu xe mới ngày càng trở nên giống nhau, khiến Ferrari dần mất đi sự độc đáo.

Ông nhấn mạnh rằng trong quá khứ, mỗi mẫu Ferrari đều có cá tính rất riêng, đủ khả năng tạo cảm giác khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, điều đó theo ông không còn được thể hiện rõ ràng trên một số dòng xe mới hiện nay.

cuu chu tich ferrari that vong voi thiet ke moi cua thuong hieu hinh anh 2

Ferrari thành công về kinh doanh nhưng đối mặt câu hỏi về bản sắc thương hiệu

Dưới thời ban lãnh đạo hiện tại, Ferrari vẫn đang đạt kết quả kinh doanh mạnh mẽ với doanh số, lợi nhuận và giá trị thương hiệu tăng trưởng liên tục. Hãng xe Italy cũng mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm cả kế hoạch bước vào kỷ nguyên xe điện.

cuu chu tich ferrari that vong voi thiet ke moi cua thuong hieu hinh anh 3

Dẫu vậy, Montezemolo cho rằng Ferrari cần đặc biệt cẩn trọng trong giai đoạn chuyển đổi này để không đánh mất linh hồn thương hiệu. Theo ông, Ferrari không đơn thuần là một nhà sản xuất xe hiệu suất cao mà còn đại diện cho niềm đam mê, cảm xúc và tính độc quyền.

Những phát biểu của cựu chủ tịch xuất hiện trong bối cảnh Ferrari đang chuẩn bị cho bước đi lịch sử với mẫu xe điện đầu tiên dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Điều này khiến nhiều người yêu xe quan tâm hơn tới câu hỏi liệu Ferrari có thể duy trì DNA truyền thống trong thời đại điện hóa hay không.

Áp lực giữ gìn tinh thần Ferrari trong thời kỳ chuyển đổi

Luca di Montezemolo là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Ferrari, từng lãnh đạo thương hiệu qua nhiều giai đoạn thành công cả trên đường đua lẫn thị trường thương mại. Vì vậy, những nhận xét của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới đam mê ô tô toàn cầu.

Quan điểm của Montezemolo phản ánh nỗi lo chung của một bộ phận người hâm mộ siêu xe: khi các hãng xe chạy đua công nghệ, mở rộng sản phẩm và chuyển sang điện hóa, việc duy trì bản sắc thương hiệu sẽ trở thành thách thức không nhỏ. Đối với Ferrari, cân bằng giữa đổi mới công nghệ và gìn giữ di sản có thể là bài toán quan trọng nhất trong những năm tới.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Tag: VOV Ferrari Luca di Montezemolo siêu xe Ferrari Ferrari EV xe điện Ferrari thiết kế ô tô thương hiệu siêu xe ô tô Italy
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Top 5 mẫu ô tô giữ giá nhất sau 5 năm sử dụng: Toyota chiếm 4 vị trí
Top 5 mẫu ô tô giữ giá nhất sau 5 năm sử dụng: Toyota chiếm 4 vị trí

VOV.VN - Theo thống kê của ngành công nghiệp ô tô, một chiếc xe thường mất khoảng 15% giá trị ngay trong năm đầu sở hữu và mỗi năm sau đó sẽ tiếp tục giảm khoảng 10% - đó là lý do vì sao người ta thường nói “xe lăn bánh khỏi đại lý là mất giá”.

Top 5 mẫu ô tô giữ giá nhất sau 5 năm sử dụng: Toyota chiếm 4 vị trí

Top 5 mẫu ô tô giữ giá nhất sau 5 năm sử dụng: Toyota chiếm 4 vị trí

VOV.VN - Theo thống kê của ngành công nghiệp ô tô, một chiếc xe thường mất khoảng 15% giá trị ngay trong năm đầu sở hữu và mỗi năm sau đó sẽ tiếp tục giảm khoảng 10% - đó là lý do vì sao người ta thường nói “xe lăn bánh khỏi đại lý là mất giá”.

Ảnh thực tế VinFast VF 8 thế hệ mới tại đại lý
Ảnh thực tế VinFast VF 8 thế hệ mới tại đại lý

VOV.VN - VinFast VF 8 thế hệ mới có nhiều nâng cấp về thiết kế và nền tảng công nghệ, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, tiện nghi và ổn định hơn.

Ảnh thực tế VinFast VF 8 thế hệ mới tại đại lý

Ảnh thực tế VinFast VF 8 thế hệ mới tại đại lý

VOV.VN - VinFast VF 8 thế hệ mới có nhiều nâng cấp về thiết kế và nền tảng công nghệ, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, tiện nghi và ổn định hơn.

Lexus GX 550 sẽ có phiên bản Hybrid nhưng hạn chế ở một số nước
Lexus GX 550 sẽ có phiên bản Hybrid nhưng hạn chế ở một số nước

VOV.VN - Lexus GX Hybrid đang tiến gần ngày ra mắt khi một lãnh đạo của hãng xe Nhật Bản gần như xác nhận sự xuất hiện của phiên bản GX 550h. Mẫu SUV hạng sang có thể mang đến lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu hơn cho dòng xe địa hình nổi tiếng của thương hiệu Nhật Bản.

Lexus GX 550 sẽ có phiên bản Hybrid nhưng hạn chế ở một số nước

Lexus GX 550 sẽ có phiên bản Hybrid nhưng hạn chế ở một số nước

VOV.VN - Lexus GX Hybrid đang tiến gần ngày ra mắt khi một lãnh đạo của hãng xe Nhật Bản gần như xác nhận sự xuất hiện của phiên bản GX 550h. Mẫu SUV hạng sang có thể mang đến lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu hơn cho dòng xe địa hình nổi tiếng của thương hiệu Nhật Bản.

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số
Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026: Xe Nhật chiếm đa số

VOV.VN - Trong Top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 4/2026 thì có tới 8 mẫu xe tới từ các thương hiệu Nhật Bản - Toyota, Suzuki, Isuzu, còn lại hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc (Hyundai Elantra) và Mỹ (Ford Mustang Mach-E).

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu
Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026: Toyota Veloz Cross vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Với hơn 1.500 được giao tới khách hàng, Toyota Veloz Cross là mẫu xe bán chạy nhất Top xe xăng, dầu bán chạy nhất tháng 4/2026. Xếp thứ 2 cũng là một mẫu xe Toyota - Yaris Cross đạt 1.344 xe, trong khi đó Mitsibishi Xpander xếp thứ 3 với 1.273 xe bán ra.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn