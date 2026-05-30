Cựu Chủ tịch Ferrari thất vọng với thiết kế mới của thương hiệu

Cựu lãnh đạo Ferrari không hài lòng với các mẫu xe mới

Luca di Montezemolo, người từng giữ vai trò Chủ tịch Ferrari trong hơn hai thập kỷ, mới đây đã đưa ra những nhận xét khá thẳng thắn về định hướng hiện tại của hãng xe Italy. Theo ông, một số mẫu Ferrari đời mới không còn tạo được cảm xúc mạnh mẽ như trước và đang thiếu đi cá tính vốn là yếu tố cốt lõi của thương hiệu.

Montezemolo cho biết ông cảm thấy thất vọng khi nhìn vào nhiều sản phẩm gần đây của Ferrari. Dù thừa nhận chất lượng kỹ thuật, hiệu năng vận hành và thành công thương mại của hãng vẫn rất ấn tượng, cựu lãnh đạo này cho rằng thiết kế của các mẫu xe mới ngày càng trở nên giống nhau, khiến Ferrari dần mất đi sự độc đáo.

Ông nhấn mạnh rằng trong quá khứ, mỗi mẫu Ferrari đều có cá tính rất riêng, đủ khả năng tạo cảm giác khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, điều đó theo ông không còn được thể hiện rõ ràng trên một số dòng xe mới hiện nay.

Ferrari thành công về kinh doanh nhưng đối mặt câu hỏi về bản sắc thương hiệu

Dưới thời ban lãnh đạo hiện tại, Ferrari vẫn đang đạt kết quả kinh doanh mạnh mẽ với doanh số, lợi nhuận và giá trị thương hiệu tăng trưởng liên tục. Hãng xe Italy cũng mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm cả kế hoạch bước vào kỷ nguyên xe điện.

Dẫu vậy, Montezemolo cho rằng Ferrari cần đặc biệt cẩn trọng trong giai đoạn chuyển đổi này để không đánh mất linh hồn thương hiệu. Theo ông, Ferrari không đơn thuần là một nhà sản xuất xe hiệu suất cao mà còn đại diện cho niềm đam mê, cảm xúc và tính độc quyền.

Những phát biểu của cựu chủ tịch xuất hiện trong bối cảnh Ferrari đang chuẩn bị cho bước đi lịch sử với mẫu xe điện đầu tiên dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Điều này khiến nhiều người yêu xe quan tâm hơn tới câu hỏi liệu Ferrari có thể duy trì DNA truyền thống trong thời đại điện hóa hay không.

Áp lực giữ gìn tinh thần Ferrari trong thời kỳ chuyển đổi

Luca di Montezemolo là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Ferrari, từng lãnh đạo thương hiệu qua nhiều giai đoạn thành công cả trên đường đua lẫn thị trường thương mại. Vì vậy, những nhận xét của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới đam mê ô tô toàn cầu.

Quan điểm của Montezemolo phản ánh nỗi lo chung của một bộ phận người hâm mộ siêu xe: khi các hãng xe chạy đua công nghệ, mở rộng sản phẩm và chuyển sang điện hóa, việc duy trì bản sắc thương hiệu sẽ trở thành thách thức không nhỏ. Đối với Ferrari, cân bằng giữa đổi mới công nghệ và gìn giữ di sản có thể là bài toán quan trọng nhất trong những năm tới.